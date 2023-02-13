Эксклюзив
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16 января 2023
DMCC открывает Конгресс ICA 2023 и сообщает о росте торговли алмазами и бриллиантами в 2022 году на 17%
Фото: DMCC
Открывая Конгресс Международной ассоциации цветных драгоценных камней (International Coloured Gemstone Association, ICA), Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC) также сообщил об увеличении в стоимостном выражении объема торговли алмазами и бриллиантами в 2022 году по сравнению с прошлым годом на 17%, что составило в общей сложности 37,4 млрд долларов США, включая рост на 42% по стоимости объема торговли бриллиантами и стабильно сильный рост на 7% объема торговли алмазами.
Конгресс ICA 2023, посвященный теме «Будущее цветных драгоценных камней», рассматривает ключевые возможности обеспечения устойчивого роста в мировой индустрии цветных драгоценных камней. Это мероприятие проходит через 15 лет после того, как DMCC в последний раз принимал у себя Конгресс ICA.
Опираясь на свой растущий статус ведущего мирового центра торговли алмазами и бриллиантами, Дубай в настоящее время стремится усилить поддержку и повысить ценность отрасли цветных драгоценных камней, включая такие камни, как изумруды, рубины и сапфиры, которые добываются, производятся и продаются по всему миру.
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, сказал: «Мы не могли выбрать лучшего момента, чтобы обнародовать эти цифры, которые являются еще одним доказательством монументального роста торговли алмазами и бриллиантами в Дубае. DMCC быстро растет и взрослеет, и само собой разумеется, что мы хотим повторить наш успех с алмазами и бриллиантами в отношении других драгоценных камней и товаров. Индустрия цветных драгоценных камней очень интересна, учитывая сильно растущий мировой спрос, и мы хотим прочно обеспечить Дубаю центральное место в таком движении. Мы убедились в этом на собственном опыте, проведя ряд торгов по продаже изумрудов, рубинов и сапфиров на нашей Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE). DMCC имеет подтвержденный опыт увеличения объемов торговли товарами с почти нуля до многомиллиардных цифр, и поэтому я уверен, что будущее индустрии цветных драгоценных камней находится в Дубае и его путь пролегает через Дубай».
Клемент Саббах (Clement Sabbagh), президент ICA, добавил: «Мы рады вернуться в Дубай спустя 15 лет, чтобы обсудить будущее цветных драгоценных камней. DMCC сыграл ключевую роль в развитии алмазной отрасли Дубая, и мы уверены, что его усилия в области производства цветных драгоценных камней принесут большую пользу всем глобальным игрокам. Я жду более тесного сотрудничества с Ахмедом Бин Сулайемом и большой командой DMCC в ближайшие годы».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished