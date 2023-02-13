40% сотрудников в группе АЛРОСА работают больше 10 лет

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По итогам 2022 года доля работников, работающих на предприятиях АЛРОСА больше 10 лет, превысила 40%. Кроме того, 11% сотрудников имеют стаж более 25 лет и носят почетное звание «Ветеран АЛРОСА».

При присвоении этого звания работник получает денежную премию, которая выплачивается каждые последующие пять лет работы, а также свидетельство и нагрудный знак, бесплатную путевку на лечение или отдых.

В группе АЛРОСА сегодня работают более 30 тысяч человек, из них около 60% - в материнской АК «АЛРОСА» (ПАО), более 70% - в алмазно-бриллиантовом комплексе, обеспечивающем основную деятельность группы.

Средний возраст работников составляет 41 год, при этом доля молодежи находится на уровне 13%.

АЛРОСА ежегодно направляет в среднем 10 млрд рублей на социальные расходы, включающие финансирование строительства и поддержки образовательных учреждений, больниц, объектов культуры и спорта, реабилитационных центров и жилых домов, сообщила пресс-служба группы.



Алекс Шишло для Rough&Polished





