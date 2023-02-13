40-й Конгресс IDMA намечен на 28-30 марта в Израиле

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Международная ассоциация производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) проведет свой 40-й Конгресс 28-30 марта 2023 года в прибрежном отеле Tel Aviv Carlton в Израиле, сообщается в пресс-релизе ассоциации.

В сообщении говорится, что 40-й Всемирный алмазный конгресс (World Diamond Congress, WDC) будет проводиться IDMA и Всемирной федерацией алмазных бирж (World Diamond Federation of Diamond Bourses, WFDB) отдельно, а не вместе, как раньше. Хотя IDMA и WFDB соберутся в одни и те же дни, они встретятся отдельно в разных местах в мегаполисе Тель-Авива.

Президент IDMA Ронни Вандерлинден (Ronnie Vanderlinden), недовольный развитием событий, сказал: «За последние 68 лет Международная ассоциация производителей бриллиантов и ее дочерняя организация Всемирная федерация алмазных бирж совместно организовывали и проводили свои Всемирные алмазные конгрессы, проводимые раз в два года. В этом году, к сожалению, во время подготовки к 40-му конгрессу IDMA не смогла преодолеть очередное препятствие на нашем пути, несмотря на большие усилия и попытки достичь компромисса. В конечном счете, несмотря на неоднократные попытки IDMA продолжить обсуждения в надежде на преодоление разделения - чтобы разум и единство восторжествовали, - WFDB в одностороннем порядке свернула обсуждение, заставив IDMA действовать в одиночку».

Почетный президент IDMA Джеффри Фишер (Jeffrey Fischer) сказал по этому поводу: «В нашей отрасли нет недостатка в стоящих перед ней критических проблемах. IDMA будет решать стоящие перед нами задачи во время своих сессий. Без сомнения, WFDB будет делать то же самое. Мы желаем отрасли успехов в наших начинаниях».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



