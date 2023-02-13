40-й Конгресс IDMA намечен на 28-30 марта в Израиле

Эксклюзив
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
40-й Конгресс IDMA намечен на 28-30 марта в Израиле
В сообщении говорится, что 40-й Всемирный алмазный конгресс (World Diamond Congress, WDC) будет проводиться IDMA и Всемирной федерацией алмазных бирж (World Diamond Federation of Diamond Bourses, WFDB) отдельно, а не вместе, как раньше. Хотя IDMA и WFDB соберутся в одни и те же дни, они встретятся отдельно в разных местах в мегаполисе Тель-Авива.
Президент IDMA Ронни Вандерлинден (Ronnie Vanderlinden), недовольный развитием событий, сказал: «За последние 68 лет Международная ассоциация производителей бриллиантов и ее дочерняя организация Всемирная федерация алмазных бирж совместно организовывали и проводили свои Всемирные алмазные конгрессы, проводимые раз в два года. В этом году, к сожалению, во время подготовки к 40-му конгрессу IDMA не смогла преодолеть очередное препятствие на нашем пути, несмотря на большие усилия и попытки достичь компромисса. В конечном счете, несмотря на неоднократные попытки IDMA продолжить обсуждения в надежде на преодоление разделения - чтобы разум и единство восторжествовали, - WFDB в одностороннем порядке свернула обсуждение, заставив IDMA действовать в одиночку».
Почетный президент IDMA Джеффри Фишер (Jeffrey Fischer) сказал по этому поводу: «В нашей отрасли нет недостатка в стоящих перед ней критических проблемах. IDMA будет решать стоящие перед нами задачи во время своих сессий. Без сомнения, WFDB будет делать то же самое. Мы желаем отрасли успехов в наших начинаниях».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished