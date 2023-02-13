Дочерняя компания Gemfields эвакуирует сотрудников из неспокойного региона Мозамбика

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Компания Nairoto Resources Limitada (NRL), принадлежащая Gemfields на 75%, эвакуировала персонал после приписываемого повстанцам нападения незадолго до полуночи в воскресенье, 12 февраля, в деревне Найрото в провинции Кабо-Делгаду в Мозамбике.

Деревня Найрото находится примерно в 15 км к юго-западу от геологоразведочного лагеря NRL.

Он находится в 83 км к северу от компании Montepuez Ruby Mining (MRM), в которой Gemfields также принадлежит 75%.

«Как следствие, NRL инициировала процесс эвакуации занятых на производстве сотрудников и подрядчиков, поэтому работы на объекте прекратились, — сообщила компания Gemfields. — В настоящее время данное происшествие не оказало никакого влияния на работу MRM. Gemfields, MRM и NRL считает здоровье и безопасность своих сотрудников и подрядчиков наивысшим приоритетом и поддерживает постоянный контакт с государственными органами».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





