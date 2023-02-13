Строительство в рамках проекта по добыче золота Сингида завершено на 93%

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Как сообщает компания Shanta Gold, обустройство золотого месторождения Сингида (Singida) в центральной Танзании в настоящее время завершено на 93%.

Shanta Gold, занимающаяся производством и разведкой золота главным образом в Восточной Африке, заявила, что все необходимое оборудование для работы золотого рудника теперь доставлено на место.

В сообщении компании говорится, что запас дробленой руды в настоящее время достиг 32 300 тонн, что соответствует более чем месячному запасу, и это значительно снижает риски периода наращивания производства.

Запас несортированной руды на перерабатывающем заводе в Сингиде в настоящее время составляет 127 000 тонн при среднем содержании золота 3,34 грамма на тонну, что составляет 13 581 унцию золота и соответствует примерно четырем месяцам переработки.

«Завершение строительства этого рудника превратит Shanta Gold в компанию, производящую 100 000 унций драгметалла в год с диверсифицированной ресурсной базой, снизив риски для баланса и предоставив бизнесу дополнительную финансовую гибкость», — сказал генеральный директор Singida Эрик Зуррин (Eric Zurrin).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





