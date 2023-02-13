Строительство в рамках проекта по добыче золота Сингида завершено на 93%

Эксклюзив
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
Строительство в рамках проекта по добыче золота Сингида завершено на 93%
Shanta Gold, занимающаяся производством и разведкой золота главным образом в Восточной Африке, заявила, что все необходимое оборудование для работы золотого рудника теперь доставлено на место.
В сообщении компании говорится, что запас дробленой руды в настоящее время достиг 32 300 тонн, что соответствует более чем месячному запасу, и это значительно снижает риски периода наращивания производства.
Запас несортированной руды на перерабатывающем заводе в Сингиде в настоящее время составляет 127 000 тонн при среднем содержании золота 3,34 грамма на тонну, что составляет 13 581 унцию золота и соответствует примерно четырем месяцам переработки.
«Завершение строительства этого рудника превратит Shanta Gold в компанию, производящую 100 000 унций драгметалла в год с диверсифицированной ресурсной базой, снизив риски для баланса и предоставив бизнесу дополнительную финансовую гибкость», — сказал генеральный директор Singida Эрик Зуррин (Eric Zurrin).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished