Генеральный директор Anglo American Platinum уходит в отставку

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Генеральный директор Anglo American Platinum (Amplats) Наташа Вильоэн подала в отставку, хотя она будет находиться на своем посту до 12 месяцев.

Добывающая платину компания заявила, что присоединится к Newmont Corporation, американской горнодобывающей компании, в качестве ее главного операционного директора.

«Наташа руководила Anglo American Platinum с огромным мастерством и самоотверженностью, изменяя траекторию создания стоимости компании, — сказал председатель Amplats Норман Мбазима (Norman Mbazima). — Мы благодарны, что она будет продолжать делать это большую часть этого года. Мы поздравляем Наташу, и сообщаем, что сейчас идет процесс определения ее преемника».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





