Подразделение "Норникеля" - крупнейшее в аккумуляторном кластере Финляндии - Ассоциация

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Финское подразделение компании "Норильский никель" в городе Харьявалта является крупнейшим на данный момент в создаваемом в стране аккумуляторном кластере, рассказали РИА Новости в Ассоциации аккумуляторной промышленности Финляндии. Об этом сообщает агентство Прайм со ссылкой на РИА Новости.

О создании в Финляндии Ассоциации аккумуляторной промышленности с участием "Норникеля" сообщалось 16 января.

"Из девяти компаний, входящих в объединение, лишь две прибыльные - одна из них Nornickel Harjavalta, причем она же с крупнейшим в отрасли оборотом в 1,2 миллиарда евро по данным 2021 года", - пояснила руководитель Ассоциации Пия Виленеус.

Как ожидается, к 2027 году в данную отрасль придут инвестиции на более чем 6 миллиардов евро.

"Финляндия готовит крупные проекты аккумуляторных заводов, для которых требуются продукты из никеля и кобальта, но главным, конечно, станет рабочая сила - необходимо до 6 тысяч новых специалистов", - отметила она.

Как сообщалось в декабре 2021 года, Nornickel Harjavalta получил 15 миллионов евро от государственного фонда Business Finland для инвестиций в расширение производства, призванного значительно укрепить европейскую экосистему аккумуляторов и способствовать устойчивому развитию аккумуляторной промышленности в Финляндии. Ожидается, что уже в 2023 году мощность завода увеличится с 65 тысяч тонн до 75 тысяч тонн, а затем до 100 тысяч тонн к 2026 году.

Как уточнила Виленеус, продукция финского подразделения российской компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, в Россию продукция не поставляется.





