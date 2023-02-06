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«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
Вчера
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Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
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Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
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16 января 2023
Подразделение "Норникеля" - крупнейшее в аккумуляторном кластере Финляндии - Ассоциация
О создании в Финляндии Ассоциации аккумуляторной промышленности с участием "Норникеля" сообщалось 16 января.
"Из девяти компаний, входящих в объединение, лишь две прибыльные - одна из них Nornickel Harjavalta, причем она же с крупнейшим в отрасли оборотом в 1,2 миллиарда евро по данным 2021 года", - пояснила руководитель Ассоциации Пия Виленеус.
Как ожидается, к 2027 году в данную отрасль придут инвестиции на более чем 6 миллиардов евро.
"Финляндия готовит крупные проекты аккумуляторных заводов, для которых требуются продукты из никеля и кобальта, но главным, конечно, станет рабочая сила - необходимо до 6 тысяч новых специалистов", - отметила она.
Как сообщалось в декабре 2021 года, Nornickel Harjavalta получил 15 миллионов евро от государственного фонда Business Finland для инвестиций в расширение производства, призванного значительно укрепить европейскую экосистему аккумуляторов и способствовать устойчивому развитию аккумуляторной промышленности в Финляндии. Ожидается, что уже в 2023 году мощность завода увеличится с 65 тысяч тонн до 75 тысяч тонн, а затем до 100 тысяч тонн к 2026 году.
Как уточнила Виленеус, продукция финского подразделения российской компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, в Россию продукция не поставляется.