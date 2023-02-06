RBPlat и Amplats отложили соглашение о поставках концентрата

Эксклюзив
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
Вчера
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
RBPlat и Amplats отложили соглашение о поставках концентрата
RBPlat первоначально достигла соглашения с дочерней компанией Amplats Rustenburg Platinum Mines (RPM) в июле 2018 года о продаже всех металлов платиновой группы (МПГ), произведенных RBPlat.
Соглашение было рассчитано на непрерывный период в пять лет с возможностью расторжения RPM не позднее 10 августа прошлого года.
Датой прекращения действия соглашения останется 11 августа 2024 года или более поздняя дата, не превышающая 18 месяцев с даты уведомления, по решению RBPlat.
Продление даты уведомления о соглашении последовало за обязывающим предложением Impala Platinum (Implats) RBPlat и Northam Platinum, сделавшим обусловленное общее предложение о приобретении оставшихся акций компании в ноябре прошлого года.
Учитывая неопределенность, связанную с продолжающимся процессом приобретения, было решено, что для RBPlat и Amplats было бы целесообразно отложить принятие решения по соглашению о покупке.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished