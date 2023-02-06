RBPlat и Amplats отложили соглашение о поставках концентрата

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Производители платины Anglo American Platinum (Amplats) и Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) договорились отложить дату уведомления о реализации ими соглашения по концентрату в размере 17% или 50% от ранее закупленного концентрата до 10 февраля 2024 года.

RBPlat первоначально достигла соглашения с дочерней компанией Amplats Rustenburg Platinum Mines (RPM) в июле 2018 года о продаже всех металлов платиновой группы (МПГ), произведенных RBPlat.

Соглашение было рассчитано на непрерывный период в пять лет с возможностью расторжения RPM не позднее 10 августа прошлого года.

Датой прекращения действия соглашения останется 11 августа 2024 года или более поздняя дата, не превышающая 18 месяцев с даты уведомления, по решению RBPlat.

Продление даты уведомления о соглашении последовало за обязывающим предложением Impala Platinum (Implats) RBPlat и Northam Platinum, сделавшим обусловленное общее предложение о приобретении оставшихся акций компании в ноябре прошлого года.

Учитывая неопределенность, связанную с продолжающимся процессом приобретения, было решено, что для RBPlat и Amplats было бы целесообразно отложить принятие решения по соглашению о покупке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



