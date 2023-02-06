В Мурманской области дан старт этнологической экспертизе под управлением ПОРА

Эксклюзив
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
Вчера
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
В Мурманской области дан старт этнологической экспертизе под управлением ПОРА
Участие в совещании принял председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин. На встрече также присутствовали представители крупнейших организаций коренных народов и оленеводческих хозяйств региона, приглашенные эксперты и юристы по правам коренных народов, гражданские активисты, специалисты органов власти.
«Цель этнологической экспертизы – в оценке воздействия предприятия на жизнь коренных малочисленных народов, проживающих на этой территории. Она должна «оцифровать» степень этого воздействия. Важно зафиксировать тех, кто живет в зоне влияния предприятия, замерить показатели экологической обстановки, собрать и верифицировать всю возможную информацию о характере и масштабах традиционных промыслов, о сакральных местах, об ареалах обитания редких видов флоры и фауны. У нас уже есть опыт проведения такой экспертизы в другом арктическом регионе», – рассказал Николай Доронин.
Проектный офис развития Арктики в 2020 году выступил оператором этнологической экспертизы, которая прошла на полуострове Таймыр. Подробнее об этом можно прочитать на сайте.
Исследования в Мурманской области планируется выполнять с привлечением ведущих научных институтов и в сотрудничестве с коренными народами.
«Если стране нужен литий, чтобы Россия процветала, значит, конечно, надо [его] добывать. Но надо учесть моменты, которые затрагивают образ проживания коренного населения, культуру и так далее, то есть найти взаимопонимание. Вообще это очень важно, и мы это чувствуем, что как раз «Норильский никель» это делает, идёт с вопросами к нам», – прокомментировал обсуждение руководитель общины «Кольский берег», член общественной организации саамов Мурманской области Иван Матрехин.
Колмозерское месторождение лития в Мурманской области содержит почти 19% российских запасов этого металла. Его разработка фактически позволит создать в регионе новую отрасль промышленности, поскольку добыча и переработка лития в России сейчас не ведется. Это позволит производить в России аккумуляторы и электромобили, используя добываемый в стране ценный металл.
8 февраля 2023 года компания «Полярный литий», совместное предприятие ПАО ГМК «Норильский никель» и госкорпорации «Росатом», получила лицензию на право пользования Колмозерским месторождением лития. Открытое в 1947 г. Колмозерское месторождение также содержит бериллий, ниобий и тантал. В ближайшие месяцы начнется дополнительная геологоразведка месторождения. Завершение проектирования и геологоразведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность – к 2030 г. Партнеры планируют создать интегрированное производство – от горнорудных работ и переработки до выпуска высокотехнологичной продукции.