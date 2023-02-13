Ботсвана угрожает разорвать отношения с De Beers

По сообщениям СМИ, Ботсвана пригрозила разорвать отношения с алмазным гигантом De Beers, если переговоры о пересмотре сделки купли-продажи окажутся неблагоприятными для правительства.

Агентство AFP цитирует слова президента Ботсваны Мокгвитси Масиси, который заявил, что нация должна поддержать его правительство, поскольку оно пытается договориться о более выгодной сделке.

«Если мы не добьемся беспроигрышной ситуации, каждой стороне придется собрать чемоданы и уйти», — сказал Масиси на митинге своей правящей Демократической партии Ботсваны (БДП) в Мошупе.

Соглашение от 2011 года, регулирующее условия продажи алмазов, произведенных компанией Debswana, совместным предприятием между правительством и De Beers, которое продает на аукционах большую часть драгоценных камней, должно было истечь в 2021 году.

Стороны продлили егодо 30 июня 2023 года, сославшись на пондемию COVID-19 в качестве причины задержки завершения переговоров.

«[Теперь] мы получили представление о том, как работает алмазный рынок, и обнаружили, что получали меньше, чем должны были получать, — сказал Масиси. – Мы также обнаружили, что наши алмазы приносят большую прибыль и что соглашение 2011 года не было для нас выгодным. Мы повышаем ставки, потому что хотим получить большую долю наших алмазов. Это не может быть обычным делом».

Масиси сказал, что Ботсвана столкнулась с «Голиафом» в том, что касается переговоров.

По соглашению 2011 года De Beers продала 90% алмазов, а Ботсвана выставила на аукцион 10% через свою алмазную компанию Okavango.

В 2020 году доля Ботсваны была увеличена до нынешних 25%.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

