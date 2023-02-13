Ботсвана угрожает разорвать отношения с De Beers

Эксклюзив

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

Ботсвана угрожает разорвать отношения с De Beers

Сегодня
Новости
По сообщениям СМИ, Ботсвана пригрозила разорвать отношения с алмазным гигантом De Beers, если переговоры о пересмотре сделки купли-продажи окажутся неблагоприятными для правительства.
Агентство AFP цитирует слова президента Ботсваны Мокгвитси Масиси, который заявил, что нация должна поддержать его правительство, поскольку оно пытается договориться о более выгодной сделке.
«Если мы не добьемся беспроигрышной ситуации, каждой стороне придется собрать чемоданы и уйти», — сказал Масиси на митинге своей правящей Демократической партии Ботсваны (БДП) в Мошупе.
Соглашение от 2011 года, регулирующее условия продажи алмазов, произведенных компанией Debswana, совместным предприятием между правительством и De Beers, которое продает на аукционах большую часть драгоценных камней, должно было истечь в 2021 году.
Стороны продлили егодо 30 июня 2023 года, сославшись на пондемию COVID-19 в качестве причины задержки завершения переговоров.
«[Теперь] мы получили представление о том, как работает алмазный рынок, и обнаружили, что получали меньше, чем должны были получать, — сказал Масиси. – Мы также обнаружили, что наши алмазы приносят большую прибыль и что соглашение 2011 года не было для нас выгодным. Мы повышаем ставки, потому что хотим получить большую долю наших алмазов. Это не может быть обычным делом».
Масиси сказал, что Ботсвана столкнулась с «Голиафом» в том, что касается переговоров.
По соглашению 2011 года De Beers продала 90% алмазов, а Ботсвана выставила на аукцион 10% через свою алмазную компанию Okavango.
В 2020 году доля Ботсваны была увеличена до нынешних 25%.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
Версия для печати