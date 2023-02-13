Новая солнечная электростанция Caledonia вырабатывает больше энергии, чем ожидалось

Компания Caledonia Mining заявляет, что ее солнечный проект мощностью 12 МВт переменного тока, который был подключен к электросети рудника Бланкет (Blanket) в Зимбабве в ноябре прошлого года, работает лучше и производит немного больше энергии, чем ожидалось.

Компания заявила, что в настоящее время солнечная электростанция обеспечивает около 27% среднесуточной потребности рудника Бланкета в электроэнергии.

«Завершение проекта по солнечной энергии совпадает с улучшением подачи электроэнергии из энергосистемы Зимбабве, что значительно снизило количество потребляемого дизельного топлива, — сказал генеральный директор Caledonia Marl Learmonth. – В качестве начального показателя на ранней стадии в январе 2023 года Бланкет потреблял 18 тыс. литров дизельного топлива, что сопоставимо с примерно 120 тыс. литров в месяц за весь 2022 год. Хотя мы не можем быть уверены, что эти улучшения будут полностью поддерживаться в течение года, мы уверены, что мы продолжим наблюдать постоянное значительное сокращение использования дизельного топлива из месяца в месяц, что полностью оправдывает наши инвестиции в солнечную энергию».

Caledonia заявила, что существенное улучшение подачи электроэнергии из энергосистемы Зимбабве снизило частоту перебоев в производстве.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



