Эксклюзив

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

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De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

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Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

Новая солнечная электростанция Caledonia вырабатывает больше энергии, чем ожидалось

Сегодня
Новости
Компания Caledonia Mining заявляет, что ее солнечный проект мощностью 12 МВт переменного тока, который был подключен к электросети рудника Бланкет (Blanket) в Зимбабве в ноябре прошлого года, работает лучше и производит немного больше энергии, чем ожидалось.
Компания заявила, что в настоящее время солнечная электростанция обеспечивает около 27% среднесуточной потребности рудника Бланкета в электроэнергии.
«Завершение проекта по солнечной энергии совпадает с улучшением подачи электроэнергии из энергосистемы Зимбабве, что значительно снизило количество потребляемого дизельного топлива, — сказал генеральный директор Caledonia Marl Learmonth. – В качестве начального показателя на ранней стадии в январе 2023 года Бланкет потреблял 18 тыс. литров дизельного топлива, что сопоставимо с примерно 120 тыс. литров в месяц за весь 2022 год. Хотя мы не можем быть уверены, что эти улучшения будут полностью поддерживаться в течение года, мы уверены, что мы продолжим наблюдать постоянное значительное сокращение использования дизельного топлива из месяца в месяц, что полностью оправдывает наши инвестиции в солнечную энергию».
Caledonia заявила, что существенное улучшение подачи электроэнергии из энергосистемы Зимбабве снизило частоту перебоев в производстве.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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