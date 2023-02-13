Titan ожидает, что продажи ювелирных изделий с бриллиантами вырастут на 30% в течение следующих 2-3 лет

Эксклюзив

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

Titan ожидает, что продажи ювелирных изделий с бриллиантами вырастут на 30% в течение следующих 2-3 лет

Сегодня
Новости
Компания Titan Industries, которая получает более 80% своих доходов от бренда Tanishq, ожидает, что доход от ювелирных изделий с бриллиантами вырастет до 30% в течение следующих двух-трех лет. В настоящее время компания получает 26% своего дохода от продаж украшений с бриллиантами.
В то время как общий доход Titan от ювелирного подразделения увеличился на 11,2% в декабрьском квартале, в январе компания наблюдает рост спроса в сезон свадеб.
Хотя к концу 2024 финансового года компания Titan планирует довести общее количество магазинов на международном рынке до 20, она также намерена увеличить количество магазинов своего ювелирного бренда на внутреннем рынке до 40–45.  Кроме того, группа планирует добавить различные каналы распространения для часового сегмента.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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