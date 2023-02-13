Titan ожидает, что продажи ювелирных изделий с бриллиантами вырастут на 30% в течение следующих 2-3 лет

Компания Titan Industries, которая получает более 80% своих доходов от бренда Tanishq, ожидает, что доход от ювелирных изделий с бриллиантами вырастет до 30% в течение следующих двух-трех лет. В настоящее время компания получает 26% своего дохода от продаж украшений с бриллиантами.

В то время как общий доход Titan от ювелирного подразделения увеличился на 11,2% в декабрьском квартале, в январе компания наблюдает рост спроса в сезон свадеб.

Хотя к концу 2024 финансового года компания Titan планирует довести общее количество магазинов на международном рынке до 20, она также намерена увеличить количество магазинов своего ювелирного бренда на внутреннем рынке до 40–45. Кроме того, группа планирует добавить различные каналы распространения для часового сегмента.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

