Маржа прибыли GOLDIAM за 9 месяцев 2023 финансового года остается стабильной

Эксклюзив

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

Маржа прибыли GOLDIAM за 9 месяцев 2023 финансового года остается стабильной

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Компания Goldiam International Ltd. (Goldiam) – экспортер изысканных и роскошных ювелирных изделий с бриллиантами с 30-летней историей. Ориентируясь на сегменты среднего и доступного сегментов бриллиантов и свадебных украшений, Goldiam имеет специальный офис продаж с командами дизайнеров в Нью-Йорке, Индии и США.
В своем отчете о показателях за три и девять месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года, Goldiam демонстрируют присущую компании силу защищать свою прибыльность. Goldiam по нескольким параметрам демонстрирует устойчивость, в том числе в неделю Черной пятницы приток заказов на 2 млн долларов через платформы электронной коммерции увеличился на 30% в годовом исчислении.  Из общего числа полученных заказов украшения с выращенными в лаборатории бриллиантами составили около 40% от общей стоимости.
За 9 месяцев 2022 года Goldiam по-прежнему сосредоточилась на прибыльности, продолжая улучшать ассортимент продукции, отдавая предпочтение выращенным в лаборатории бриллиантам и сокращая складские запасы. Goldiam фиксирует высокие продажи через платформы электронной коммерции в США в неделю Черной пятницы. Goldiam уделяет пристальное внимание юнит-экономике на стороне клиента, где она может в определенной степени смягчить инфляционное давление.
По сравнению с 15-20% в 2022 финансовом году доля выращенных в лаборатории бриллиантов консолидировалась до 25% с начала 2023 финансового года. Ожидается, что эта доля будет расти еще больше, поскольку по прогнозам рынок выращенных в лаборатории бриллиантов будет расти еще быстрее.  По состоянию на 9 месяцев 2023 года, портфель заказов Goldiam составляет 1500 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что портфель заказов будет выполнен в течение следующих четырех-шести месяцев.  Продажи электронной коммерции не являются частью заказов, поскольку их характер заключается в онлайн-бронировании на спотовой основе.
Рашеш Бхансали (Rashesh Bhansali), генеральный директор Goldiam International, комментируя результаты, сказал: «Пока что в развитых странах в 2022-м календарном году зафиксирована инфляция. Основные центральные банки по всему миру приняли меры для сдерживания инфляции путем повышения процентных ставок. Это   безусловно привело к снижению дискреционных расходов среди потребителей. Однако пока что в 2023-м календарном году мы наблюдаем слабую склонность к инфляции, и наша распродажа в Черную пятницу была ранним признаком восстановления спроса в сегменте ювелирных изделий с бриллиантами. Рынок выращенных в лаборатории бриллиантов постоянно увеличивается, что дает нам больше стимулов для роста. Кроме того, правительство Индии в своем последнем бюджете признало потребность в растущей индустрии выращенных в лаборатории  бриллиантов.
Наши инвестиции в производство бриллиантов, выращенных в лаборатории, продолжают приносить фундаментальную пользу. Будучи полностью интегрированным игроком, от выращивания бриллиантов до листинга в интернете и их доставки, нам присуще множество неотъемлемых преимуществ, которые делают нашу компанию очень устойчивой к марже. Путь выращивания в лаборатории позволил компании достичь новых вех и дает нам захватывающий потенциал для роста. Осведомленность отечественных потребителей о ювелирных изделиях с бриллиантами, выращенными в лаборатории, растет, и менеджмент оценивает различные многоканальные стратегии, чтобы совершить скорейший прорыв на внутреннем рынке».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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