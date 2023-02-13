Маржа прибыли GOLDIAM за 9 месяцев 2023 финансового года остается стабильной

Компания Goldiam International Ltd. (Goldiam) – экспортер изысканных и роскошных ювелирных изделий с бриллиантами с 30-летней историей. Ориентируясь на сегменты среднего и доступного сегментов бриллиантов и свадебных украшений, Goldiam имеет специальный офис продаж с командами дизайнеров в Нью-Йорке, Индии и США.

В своем отчете о показателях за три и девять месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года, Goldiam демонстрируют присущую компании силу защищать свою прибыльность. Goldiam по нескольким параметрам демонстрирует устойчивость, в том числе в неделю Черной пятницы приток заказов на 2 млн долларов через платформы электронной коммерции увеличился на 30% в годовом исчислении. Из общего числа полученных заказов украшения с выращенными в лаборатории бриллиантами составили около 40% от общей стоимости.

За 9 месяцев 2022 года Goldiam по-прежнему сосредоточилась на прибыльности, продолжая улучшать ассортимент продукции, отдавая предпочтение выращенным в лаборатории бриллиантам и сокращая складские запасы. Goldiam фиксирует высокие продажи через платформы электронной коммерции в США в неделю Черной пятницы. Goldiam уделяет пристальное внимание юнит-экономике на стороне клиента, где она может в определенной степени смягчить инфляционное давление.

По сравнению с 15-20% в 2022 финансовом году доля выращенных в лаборатории бриллиантов консолидировалась до 25% с начала 2023 финансового года. Ожидается, что эта доля будет расти еще больше, поскольку по прогнозам рынок выращенных в лаборатории бриллиантов будет расти еще быстрее. По состоянию на 9 месяцев 2023 года, портфель заказов Goldiam составляет 1500 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что портфель заказов будет выполнен в течение следующих четырех-шести месяцев. Продажи электронной коммерции не являются частью заказов, поскольку их характер заключается в онлайн-бронировании на спотовой основе.

Рашеш Бхансали (Rashesh Bhansali), генеральный директор Goldiam International, комментируя результаты, сказал: «Пока что в развитых странах в 2022-м календарном году зафиксирована инфляция. Основные центральные банки по всему миру приняли меры для сдерживания инфляции путем повышения процентных ставок. Это безусловно привело к снижению дискреционных расходов среди потребителей. Однако пока что в 2023-м календарном году мы наблюдаем слабую склонность к инфляции, и наша распродажа в Черную пятницу была ранним признаком восстановления спроса в сегменте ювелирных изделий с бриллиантами. Рынок выращенных в лаборатории бриллиантов постоянно увеличивается, что дает нам больше стимулов для роста. Кроме того, правительство Индии в своем последнем бюджете признало потребность в растущей индустрии выращенных в лаборатории бриллиантов.

Наши инвестиции в производство бриллиантов, выращенных в лаборатории, продолжают приносить фундаментальную пользу. Будучи полностью интегрированным игроком, от выращивания бриллиантов до листинга в интернете и их доставки, нам присуще множество неотъемлемых преимуществ, которые делают нашу компанию очень устойчивой к марже. Путь выращивания в лаборатории позволил компании достичь новых вех и дает нам захватывающий потенциал для роста. Осведомленность отечественных потребителей о ювелирных изделиях с бриллиантами, выращенными в лаборатории, растет, и менеджмент оценивает различные многоканальные стратегии, чтобы совершить скорейший прорыв на внутреннем рынке».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

