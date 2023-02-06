Gübelin Gem Lab представляет новую веху в развитии геммологии

Эксклюзив
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
Вчера
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
Gübelin Gem Lab представляет новую веху в развитии геммологии
Инновационное решение обеспечивает согласованность анализа цветных драгоценных камней и впервые позволяет определять происхождение изумрудов, рубинов и сапфиров с использованием искусственного интеллекта.
«К 100-летию лаборатории мы представляем еще одну инновацию - Gemtelligence. С этой вехой мы открываем новое направление в геммологии и увековечиваем наш новаторский дух. Мой двоюродный дедушка Эдуард Йозеф (Eduard Josef) основал дисциплину определения происхождения драгоценных камней и превратил ее в сервис. С Gemtelligence мы передаем эту задачу в новую компетенцию, чтобы обеспечить согласованность результатов. Gemtelligence обеспечивает более высокую точность, что приводит к более глубокому доверию», - заявил Рафаэль Гюбелин (Raphael Gübelin), президент торгового дома House of Gübelin.
«Интересным аспектом этого проекта является не только повышенная точность и согласованность оценки данных, но и возможность просто отказаться от трудоемких и дорогостоящих анализов. Это то, от чего выиграет вся индустрия», - сказал, со своей стороны, Даниэль Найфелер (Daniel Nyfeler), управляющий директор Gübelin Gem Lab и руководитель проекта Gemtelligence.
Алекс Шишло для Rough&Polished