Gübelin Gem Lab представляет новую веху в развитии геммологии

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Швейцарская геммологическая лаборатория Gubelin Gem Lab отмечает свой 100-летний юбилей презентацией передовой технологии Gemtelligence, новой вехи в развитии геммологии.

Инновационное решение обеспечивает согласованность анализа цветных драгоценных камней и впервые позволяет определять происхождение изумрудов, рубинов и сапфиров с использованием искусственного интеллекта.

«К 100-летию лаборатории мы представляем еще одну инновацию - Gemtelligence. С этой вехой мы открываем новое направление в геммологии и увековечиваем наш новаторский дух. Мой двоюродный дедушка Эдуард Йозеф (Eduard Josef) основал дисциплину определения происхождения драгоценных камней и превратил ее в сервис. С Gemtelligence мы передаем эту задачу в новую компетенцию, чтобы обеспечить согласованность результатов. Gemtelligence обеспечивает более высокую точность, что приводит к более глубокому доверию», - заявил Рафаэль Гюбелин (Raphael Gübelin), президент торгового дома House of Gübelin.

«Интересным аспектом этого проекта является не только повышенная точность и согласованность оценки данных, но и возможность просто отказаться от трудоемких и дорогостоящих анализов. Это то, от чего выиграет вся индустрия», - сказал, со своей стороны, Даниэль Найфелер (Daniel Nyfeler), управляющий директор Gübelin Gem Lab и руководитель проекта Gemtelligence.



Алекс Шишло для Rough&Polished





