У России и Африки большой потенциал для сотрудничества по вопросам геологоразведки

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Сегодня на площадке Комитета провели круглый стол на тему развития отношений с африканскими странами в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых, сообщил Председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин.

«За долгие десятилетия сотрудничества мы накопили большой совместный опыт – государства Африки воспринимают нас как ответственного и долгосрочного партнера, - отметил он. - В современных геополитических условиях наши отношения со странами континента выходят на новый уровень. Африка обладает уникальным сырьевым потенциалом, для раскрытия которого у России есть необходимые компетенции и технологии.

Проведение геологоразведочных работ остается приоритетным. Большинство разработанных месторождений полезных ископаемых находится в руках зарубежных компаний.

Решение задач в горнодобывающем секторе одновременно потребует реализации проектов и в других важных направлениях – это энергетика, транспортная логистика и, конечно, подготовка квалифицированных кадров.

Сегодня на площадке Комитета представителями российских отраслевых компаний были озвучены конкретные предложения, возьмем их для дальнейшем проработки.

Важно то, что вместе с африканскими коллегами мы видим, в каком направлении будем развивать наши отношения. Впереди много совместной работы. В марте запланирована парламентская конференция с участием африканских стран. В это же время состоится конференция по развитию образования и подготовке квалифицированных кадров. Летом пройдёт саммит «Россия – Африка».



Владимир Малахов, Rough&Polished





