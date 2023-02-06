У России и Африки большой потенциал для сотрудничества по вопросам геологоразведки

Эксклюзив
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
Сегодня
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
У России и Африки большой потенциал для сотрудничества по вопросам геологоразведки
«За долгие десятилетия сотрудничества мы накопили большой совместный опыт – государства Африки воспринимают нас как ответственного и долгосрочного партнера, - отметил он. - В современных геополитических условиях наши отношения со странами континента выходят на новый уровень. Африка обладает уникальным сырьевым потенциалом, для раскрытия которого у России есть необходимые компетенции и технологии.
Проведение геологоразведочных работ остается приоритетным. Большинство разработанных месторождений полезных ископаемых находится в руках зарубежных компаний.
Решение задач в горнодобывающем секторе одновременно потребует реализации проектов и в других важных направлениях – это энергетика, транспортная логистика и, конечно, подготовка квалифицированных кадров.
Сегодня на площадке Комитета представителями российских отраслевых компаний были озвучены конкретные предложения, возьмем их для дальнейшем проработки.
Важно то, что вместе с африканскими коллегами мы видим, в каком направлении будем развивать наши отношения. Впереди много совместной работы. В марте запланирована парламентская конференция с участием африканских стран. В это же время состоится конференция по развитию образования и подготовке квалифицированных кадров. Летом пройдёт саммит «Россия – Африка».
Владимир Малахов, Rough&Polished