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16 января 2023

В Москве проходит выставка «Пасхальные традиции»

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"Птица счастья" (Ювелирный дом MOISEIKIN)       Фото: "Русский ювелир"

В Москве во Всероссийском музее декоративного искусства (ВМДПНИ) на Делегатской открылась выставка мастеров декоративно-прикладного и ювелирного искусства «Пасхальные традиции», посвященная творчеству Карла Фаберже.
Изделия фирмы К. Г. Фаберже - талантливого предпринимателя, главы династии мастеров-ювелиров и поставщика Императорского Двора - поражали виртуозностью исполнения и оригинальностью замысла, а его мастера работали на уровне, близком к совершенству. Их высокое искусство продолжает вдохновлять современных ювелиров.
Открытие нынешней выставки приурочено к празднованию Пасхи - одного из главных православных праздников. Традиционно лучшим подарком на Пасху считалось искусно украшенное яйцо, а фирма Фаберже славилась выполненными на заказ «пасхальными сюрпризами-подарками» - как для Императорского двора, так и для более широких слоев.
Поскольку пасхальная тема на выставке заявлена как основная, в её экспозиции представлены пасхальные яйца, созданные современными мастерами и ювелирными компаниями, продолжающими традиции искусства прошлого. Среди них: ювелирный дом ArgentoV, ювелирный завод RODIS, творческое объединение Новаль (Noval Art), «Джеймс Бутик», ювелирный дом MOISEIKIN, мануфактура «Константин Чайкин», а также мастера-ювелиры Валерий Воронков, Михаил Милютин, Сергей Коломийцев, Олег Шапкин, Олег Тарутин, Леонид Шашков, Ольга и Людмила Мироновы, Александр и Алла Козловы.
Среди экспонатов выставки следует упомянуть сувенир «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» от Екатеринбургского Ювелирного дома MOISEIKIN - несомненно уникальное произведение ювелирного и камнерезного искусства; пасхальное яйцо к 800-летим Александра Невского авторства С. Коломийцева и Д. Котляровского; нарядные часы от Константина Чайкина.
Стены выставочного зала также украшают работы в технике флорентийской мозаики мастеров камнерезного искусства - Варды Павловой, Дамира Девятова и Любови Чебан.
Художественные достоинства представленных на выставке работ в сочетании с лучшими драгоценными материалами, современными технологиями и новыми идеями свидетельствуют о том, что Россия богата не только природными богатствами, но и мастерами, помнящими традиции Фаберже и стремящимися вернуть былую славу российского ювелирного искусства.

Галина Семенова для Rough&Polished

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