WGC: 2022 год — самый сильный год спроса на золото за более чем десятилетие

В конце года цена на золото незначительно увеличилась, несмотря на заметные препятствия, связанные с сильным долларом США и ростом мировых процентных ставок. Хотя средняя цена в четвертом квартале была немного ниже как в квартальном, так и в годовом исчислении, за резким ноябрьским перепадом цен последовало восстановление в течение последних недель года, говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Активные розничные инвестиции подняли спрос на слитки и монеты до девятилетнего максимума, а сильный рост в Европе, Турции и на Ближнем Востоке компенсировал резкое замедление в Китае, где на спрос в течение года влияли факторы, связанные с COVID.

Спрос на золото в Индии оставался высоким по сравнению с более долгосрочным допандемийным уровнем. Несмотря на довольно мягкое начало года, потребительский спрос в Индии восстановился и лишь чуть-чуть отстал от высокого уровня спроса, наблюдавшегося в 2021 году. Продолжающееся восстановление после COVID-19 улучшило показатели по сравнению с прошлым годом, хотя резкие скачки местных цен подорвали спрос на закрытии декабря.

В 2022 году общее предложение золота остановило двухлетнее последовательное снижение благодаря скромному росту во всех сегментах. Годовая добыча на рудниках выросла на 1%, но не достигла своего пика 2018 года. Годовое предложение вторсырья увеличилось лишь незначительно, несмотря на сильный рост цен в местной валюте на многих рынках.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished