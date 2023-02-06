WGC: 2022 год — самый сильный год спроса на золото за более чем десятилетие

Эксклюзив

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

Вчера

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

WGC: 2022 год — самый сильный год спроса на золото за более чем десятилетие

Сегодня
Новости
В конце года цена на золото незначительно увеличилась, несмотря на заметные препятствия, связанные с сильным долларом США и ростом мировых процентных ставок. Хотя средняя цена в четвертом квартале была немного ниже как в квартальном, так и в годовом исчислении, за резким ноябрьским перепадом цен последовало восстановление в течение последних недель года, говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
Активные розничные инвестиции подняли спрос на слитки и монеты до девятилетнего максимума, а сильный рост в Европе, Турции и на Ближнем Востоке компенсировал резкое замедление в Китае, где на спрос в течение года влияли факторы, связанные с COVID.
Спрос на золото в Индии оставался высоким по сравнению с более долгосрочным допандемийным уровнем. Несмотря на довольно мягкое начало года, потребительский спрос в Индии восстановился и лишь чуть-чуть отстал от высокого уровня спроса, наблюдавшегося в 2021 году. Продолжающееся восстановление после COVID-19 улучшило показатели по сравнению с прошлым годом, хотя резкие скачки местных цен подорвали спрос на закрытии декабря.
В 2022 году общее предложение золота остановило двухлетнее последовательное снижение благодаря скромному росту во всех сегментах. Годовая добыча на рудниках выросла на 1%, но не достигла своего пика 2018 года. Годовое предложение вторсырья увеличилось лишь незначительно, несмотря на сильный рост цен в местной валюте на многих рынках.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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