«Норникель» объявил аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2022 год

Эксклюзив
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
Сегодня
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
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De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
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Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«Норникель» объявил аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2022 год
- Консолидированная выручка составила 16,9 млрд долл. США, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, положительный эффект от роста цен на никель и кобальт, а также восстановления объемов производства после устранения последствий аварий на рудниках «Октябрьский», «Таймырский» и Норильской обогатительной фабрике был нивелирован снижением цен на медь и МПГ, а также сокращением объемов продаж из-за удлинения логистических цепочек и переориентацией на новые рынки сбыта, что требует дополнительного времени;
- Показатель EBITDA снизился на 17% до 8,7 млрд долл. США вследствие снижения выручки и роста себестоимости, вызванного, прежде всего, увеличением расходов на персонал и ремонты. Рентабельность EBITDA составила 52%;
- Чистая прибыль уменьшилась на 16% и составила 5,9 млрд долл. США в первую очередь за счет снижения показателя EBITDA;
- Объем капитальных вложений вырос на 55% до рекордных 4,3 млрд долл. США благодаря плановому росту инвестиций во флагманские экологические и горно-металлургические проекты, а также капитализируемые ремонты, направленные на повышение промышленной безопасности и снижение физических рисков производственных активов;
- Чистый оборотный капитал вырос до 4 млрд долл. США, в основном, за счет роста запасов металлопродукции, а также амортизации авансов от покупателей и прекращения услуг факторинга;
- Свободный денежный поток сократился с 4,4 до 0,4 млрд долл. США, прежде всего, за счет снижения EBITDA, увеличения оборотного капитала и роста капитальных вложений;
- Чистый долг вырос в 2 раза до 9,8 млрд долл. США вследствие снижения свободного денежного потока, а также выплаты дивидендов. При этом, соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 31 декабря 2022 года составило 1,1x. Компания продолжает исполнять свои долговые обязательства в полном объеме;
- В сентябре 2022 года получено согласие держателей 5 выпусков еврооблигаций Компании в общей сумме 3,75 млрд долл. США на внесение изменений в транзакционную документацию, включая разделение потоков платежей российским и иностранным инвесторам, упрощённый механизм гашения бумаг и смену доверительного управляющего, что стало крупнейшей подобной сделкой для российских эмитентов по количеству и объёму выпусков в одном процессе;
- В октябре Компания разместила на Московской бирже облигации на сумму 25 млрд руб. по ставке купона 9,75%, а в декабре — два выпуска облигаций на общую сумму 9 млрд китайских юаней;
- Ограничительные меры экономического характера, введенные рядом стран против России, продолжают оказывать негативное воздействие на производственную, сбытовую и инвестиционную деятельность Компании. Для минимизации этих рисков «Норникель» проводит работу по налаживанию альтернативных каналов закупок и сбыта, выстраивает новые логистические маршруты и осваивает новые рынки капитала.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.
«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.
Владимир Малахов, Rough&Polished