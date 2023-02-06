«Норникель» объявил аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2022 год

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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 2022 ГОДА



- Консолидированная выручка составила 16,9 млрд долл. США, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, положительный эффект от роста цен на никель и кобальт, а также восстановления объемов производства после устранения последствий аварий на рудниках «Октябрьский», «Таймырский» и Норильской обогатительной фабрике был нивелирован снижением цен на медь и МПГ, а также сокращением объемов продаж из-за удлинения логистических цепочек и переориентацией на новые рынки сбыта, что требует дополнительного времени;

- Показатель EBITDA снизился на 17% до 8,7 млрд долл. США вследствие снижения выручки и роста себестоимости, вызванного, прежде всего, увеличением расходов на персонал и ремонты. Рентабельность EBITDA составила 52%;

- Чистая прибыль уменьшилась на 16% и составила 5,9 млрд долл. США в первую очередь за счет снижения показателя EBITDA;

- Объем капитальных вложений вырос на 55% до рекордных 4,3 млрд долл. США благодаря плановому росту инвестиций во флагманские экологические и горно-металлургические проекты, а также капитализируемые ремонты, направленные на повышение промышленной безопасности и снижение физических рисков производственных активов;

- Чистый оборотный капитал вырос до 4 млрд долл. США, в основном, за счет роста запасов металлопродукции, а также амортизации авансов от покупателей и прекращения услуг факторинга;

- Свободный денежный поток сократился с 4,4 до 0,4 млрд долл. США, прежде всего, за счет снижения EBITDA, увеличения оборотного капитала и роста капитальных вложений;

- Чистый долг вырос в 2 раза до 9,8 млрд долл. США вследствие снижения свободного денежного потока, а также выплаты дивидендов. При этом, соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 31 декабря 2022 года составило 1,1x. Компания продолжает исполнять свои долговые обязательства в полном объеме;

- В сентябре 2022 года получено согласие держателей 5 выпусков еврооблигаций Компании в общей сумме 3,75 млрд долл. США на внесение изменений в транзакционную документацию, включая разделение потоков платежей российским и иностранным инвесторам, упрощённый механизм гашения бумаг и смену доверительного управляющего, что стало крупнейшей подобной сделкой для российских эмитентов по количеству и объёму выпусков в одном процессе;

- В октябре Компания разместила на Московской бирже облигации на сумму 25 млрд руб. по ставке купона 9,75%, а в декабре — два выпуска облигаций на общую сумму 9 млрд китайских юаней;

- Ограничительные меры экономического характера, введенные рядом стран против России, продолжают оказывать негативное воздействие на производственную, сбытовую и инвестиционную деятельность Компании. Для минимизации этих рисков «Норникель» проводит работу по налаживанию альтернативных каналов закупок и сбыта, выстраивает новые логистические маршруты и осваивает новые рынки капитала.



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished



