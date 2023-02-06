Ангольская компания Kaixepa в 2023 году увеличит добычу алмазов

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Sociedade Mineira de Kaixepa, созданная в 2021 году после закрытия проекта Камуту (Camutue), в этом году должна произвести 108 000 каратов алмазов.

Компания, 35% которой принадлежит государственной алмазной компании Endiama, произвела 71 000 каратов в 2022 году, получив доход в размере 117 млн долларов США.

В документе, распространенном на конференции Mining Indaba в Кейптауне, говорится, что выручка в этом году, по прогнозам, увеличится до 150 млн долларов.

«Использование нового оборудования позволило значительно улучшить условия эксплуатации и безопасности рудника, — говорится в сообщении компании. — Эта эволюция также отразилась на увеличении производства алмазов и валового дохода компании».

Kaixepa заявила, что у нее также есть обширный план разведки и оценки геологических ресурсов, направленный на улучшение ее знаний и увеличение срока службы рудника на известных месторождениях.

Компания Maoma является мажоритарным акционером Kaixepa с долей 48%, а Kiluanje Kamanga владеет 10% акций компании. Kupolu и VDB владеют 5% и 2% акций соответственно.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, Южная Африка





