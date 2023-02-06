ДРК начнет разведку новых месторождений никеля и хрома «в ближайшие несколько дней»

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Ожидается, что Демократическая Республика Конго (ДРК) начнет разведку никеля и хрома в богатом алмазами южном регионе Касаи «в ближайшие несколько дней», по словам президента страны.

Президент Феликс Чисекеди заявил на конференции «Инвестиции в горнодобывающую промышленность Африки» в Кейптауне, что его страна хочет стать основным источником этих двух металлов, необходимых для перехода к «зеленой» энергетике.

Помимо никеля и хрома, ДРК также рассматривает возможность партнерства в области переработки кобальта, тантала, олова и лития.

«Цель состоит в том, чтобы открыть новые месторождения, которые могут стать предметом торгов, с целью заключения взаимовыгодных государственно-частных партнерств», — сказал Чисекеди.

Президент ДРК также заявил, что горнодобывающие компании должны помочь конголезцам извлечь выгоду из минеральных богатств страны.

Являясь вторым по величине производителем меди в мире, ДРК остается одной из самых бедных стран в мире, несмотря на свое богатство полезных ископаемых.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, Южная Африка





