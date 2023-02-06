Anglo American приобретет 9,9% Canada Nickel, владельца проекта Crawford nickel

Эксклюзив
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Anglo American приобретет 9,9% Canada Nickel, владельца проекта Crawford nickel
Anglo American также предоставит технологическую экспертизу проекту Крофорд и получит исключительное право приобретать до 10% добычи никелевого концентрата, железа и хрома, содержащихся в магнетитовых концентратах.
«Наши глубокие знания о продуктах и портфель инновационных технологий потенциально могут внести значительный вклад в развитие проекта Крофорд с целью увеличения поставок никеля для удовлетворения растущего мирового спроса на аккумуляторные технологии для электротранспорта», - заявил Питер Уиткатт (Peter Whitcutt), генеральный директор отдела маркетинга Anglo American.
Проект Крофорд, расположенный в горнодобывающей юрисдикции первого уровня с оптимальной вспомогательной инфраструктурой, обладает одними из крупнейших в мире неосвоенных запасов сульфида никеля.
Ожидается, что в случае начала производственного цикла, проект сыграет важную роль в расширении имеющихся поставок никеля аккумуляторного качества.
Алекс Шишло для Rough&Polished