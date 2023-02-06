Anglo American приобретет 9,9% Canada Nickel, владельца проекта Crawford nickel

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Anglo American согласилась приобрести 9,9% в качестве миноритарной доли в Canada Nickel Company Inc., которая владеет никелевым проектом Крофорд (Crawford) в канадской провинции Онтарио.

Anglo American также предоставит технологическую экспертизу проекту Крофорд и получит исключительное право приобретать до 10% добычи никелевого концентрата, железа и хрома, содержащихся в магнетитовых концентратах.

«Наши глубокие знания о продуктах и портфель инновационных технологий потенциально могут внести значительный вклад в развитие проекта Крофорд с целью увеличения поставок никеля для удовлетворения растущего мирового спроса на аккумуляторные технологии для электротранспорта», - заявил Питер Уиткатт (Peter Whitcutt), генеральный директор отдела маркетинга Anglo American.

Проект Крофорд, расположенный в горнодобывающей юрисдикции первого уровня с оптимальной вспомогательной инфраструктурой, обладает одними из крупнейших в мире неосвоенных запасов сульфида никеля.

Ожидается, что в случае начала производственного цикла, проект сыграет важную роль в расширении имеющихся поставок никеля аккумуляторного качества.



Алекс Шишло для Rough&Polished





