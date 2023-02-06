Ювелирные двойные выставки в Гонконге возвращаются в совершенно новом гибридном формате

Эксклюзив

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

Сегодня

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

Ювелирные двойные выставки в Гонконге возвращаются в совершенно новом гибридном формате

Сегодня
Новости
Гонконгский совет по развитию торговли (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC) организовал двойную выставку – Гонконгскую международную ювелирную выставку и Гонконгскую международную выставку бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга, которые должны вернуться в рамках совершенно новой гибридной модели Exhibition+.
Мероприятия будут проходить одновременно с 1 по 5 марта 2023 года в Гонконгском выставочном центре (Hong Kong Convention and Exhibition Center, HKCEC), а онлайн-платформа интеллектуального бизнес-сопоставления Click2Match будет работать с 1 по 12 марта 2023 года.
Выставка Exhibition+ включает в себя четыре ключевых элемента выставки, в том числе организуемые HKTDC выставки, интеллектуальную платформу бизнес-сопоставления Click2Match, онлайн-семинары в офлайн-режиме в рамках Intelligence Hub и платформу hktdc.com Sourcing для предоставления круглосуточных услуг, которые могут повысить гибкость и эффективность продвижения бизнеса для малых и средних предприятий и предложить такие преимущества, как продление выставочных периодов, расширенные платформы и расширенные возможности.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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