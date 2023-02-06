Ювелирные двойные выставки в Гонконге возвращаются в совершенно новом гибридном формате

Гонконгский совет по развитию торговли (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC) организовал двойную выставку – Гонконгскую международную ювелирную выставку и Гонконгскую международную выставку бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга, которые должны вернуться в рамках совершенно новой гибридной модели Exhibition+.

Мероприятия будут проходить одновременно с 1 по 5 марта 2023 года в Гонконгском выставочном центре (Hong Kong Convention and Exhibition Center, HKCEC), а онлайн-платформа интеллектуального бизнес-сопоставления Click2Match будет работать с 1 по 12 марта 2023 года.

Выставка Exhibition+ включает в себя четыре ключевых элемента выставки, в том числе организуемые HKTDC выставки, интеллектуальную платформу бизнес-сопоставления Click2Match, онлайн-семинары в офлайн-режиме в рамках Intelligence Hub и платформу hktdc.com Sourcing для предоставления круглосуточных услуг, которые могут повысить гибкость и эффективность продвижения бизнеса для малых и средних предприятий и предложить такие преимущества, как продление выставочных периодов, расширенные платформы и расширенные возможности.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

