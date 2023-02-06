Компания Gem Diamonds получила признание за ответственное использование воды в Лесото

На африканской конференции Mining Indaba в Кейптауне, ЮАР, компания Gem Diamonds была объявлена ​​победителем премии Junior ESG Awards 2023 за инвестиции в водные ресурсы.

Комитет по устойчивому развитию Mining Indaba отвечал за выбор победителя.

Награда была присуждена компании в знак признания ее приверженности делу улучшения доступа местных жителей к чистой воде, а также ее инновационных и эффективных систем предотвращения загрязнения воды.

«Мы рады, что на конференции Mining Indaba была признана наша приверженность ответственному использованию воды и защите ее источников, — сказал генеральный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). – Эта награда – свидетельство наших действий, предпринятые командой по эффективному управлению водными ресурсами, чтобы гарантировать, что источники воды используются ответственно, оставаясь при этом чистыми и безопасными для населения. Мы признаем, что охрана окружающей среды имеет не только большое оперативное значение, но и является нашим обязательством перед окружающим нас сообществом. Мы продолжим проводить политику устойчивого развития, которая отражает это».

Gem Diamonds управляла качеством воды на выходе из рудника Летсенг (Letšeng) с момента принятия на себя управления им в 2006 году.

Приверженность компании устойчивому развитию включает в себя минимизацию использования пресной воды за счет рециркуляции и повторного использования воды на месте, восстановления сточных вод, управления воздействием и потоком ливневых вод, а также экономии потребления воды.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, ЮАР

