Планы приватизации Endiama все еще в силе

Ангольская государственная алмазодобывающая компания Endiama все еще рассматривает возможность продажи до 30% своих акций в ходе первичного публичного предложения (Initial Public Offering, IPO).

Изначально страна планировала сделать это в 2022 году.

«Наша цель — размещение до 30% акций, но начнем, может быть, с 5 или 10%», — цитирует Reuters министра минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо.

Он сказал, что Endiama будет зарегистрирована на ангольской фондовой бирже, а также рассмотрит возможность вторичного листинга за границей.

Председатель компании Хосе Мануэль Ганга-младший (Jose Manuel Ganga Junior) ранее заявлял, что IPO является частью инициативы Луанды по повышению прозрачности алмазного сектора и увеличению производства.

«Мы готовим Endiama к публичному листингу и в настоящее время оцениваем стоимость компании, — сказал он в 2020 году. – Государство продолжит контролировать компанию даже после листинга».

Ангола впервые объявила о своих планах приватизировать Endiama и частично разместить капитал на фондовой бирже в июле 2021 года.

По данным Endiama, в 2023 году Ангола планирует добыть 12 млн каратов алмазов на сумму 2,1 млрд долларов.

Данные алмазной компании, с которыми корреспондент Rough&Polished ознакомился на конференции Mining Indaba в Кейптауне, показывают, что в прошлом году в стране было добыто около 8,8 млн каратов алмазов на сумму 1,96 млрд долларов.

Endiama также ожидает, что добыча в стране увеличится примерно до 14,5 млн каратов, а валовой доход составит 2,5 млрд долларов в 2024 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, ЮАР

