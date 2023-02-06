Планы приватизации Endiama все еще в силе

Эксклюзив

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

Сегодня

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

Планы приватизации Endiama все еще в силе

Сегодня
Новости
Ангольская государственная алмазодобывающая компания Endiama все еще рассматривает возможность продажи до 30% своих акций в ходе первичного публичного предложения (Initial Public Offering, IPO).
Изначально страна планировала сделать это в 2022 году.
«Наша цель — размещение до 30% акций, но начнем, может быть, с 5 или 10%», — цитирует Reuters министра минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо.
Он сказал, что Endiama будет зарегистрирована на ангольской фондовой бирже, а также рассмотрит возможность вторичного листинга за границей.
Председатель компании Хосе Мануэль Ганга-младший (Jose Manuel Ganga Junior) ранее заявлял, что IPO является частью инициативы Луанды по повышению прозрачности алмазного сектора и увеличению производства.
«Мы готовим Endiama к публичному листингу и в настоящее время оцениваем стоимость компании, — сказал он в 2020 году. – Государство продолжит контролировать компанию даже после листинга».
Ангола впервые объявила о своих планах приватизировать Endiama и частично разместить капитал на фондовой бирже в июле 2021 года.
По данным Endiama, в 2023 году Ангола планирует добыть 12 млн каратов алмазов на сумму 2,1 млрд долларов.
Данные алмазной компании, с которыми корреспондент Rough&Polished ознакомился на конференции Mining Indaba в Кейптауне, показывают, что в прошлом году в стране было добыто около 8,8 млн каратов алмазов на сумму 1,96 млрд долларов.
Endiama также ожидает, что добыча в стране увеличится примерно до 14,5 млн каратов, а валовой доход составит 2,5 млрд долларов в 2024 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, ЮАР 

Версия для печати