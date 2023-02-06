Совместное предприятие «Норникеля» и «Росатома» получило право на разработку Колмозерского месторождения

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«Полярный литий», совместное предприятие «Норникеля» и Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом», получило право пользования крупнейшим в России месторождением лития — Колмозерским.

Расположенный в Мурманской области проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 000 т в год. Эти минералы используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей — отрасли, которая стремительно развивается как в России, так и за рубежом.

Партнеры планируют создать масштабное интегрированное производство от горнорудных работ и переработки до высокотехнологичной продукции, которое откроет более 1 000 новых рабочих мест и позволит заместить импорт в Россию как литиевого сырья, так и батарейных компонентов. Аукцион на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых проводило Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составил 1,56 млрд руб., а срок пользования участком — 20 лет.

«Колмозерский проект стартует в правильное время, когда стремительно растет спрос на литий в производстве электротранспорта и накопителей энергии, — прокомментировал старший вице-президент — производственный директор „Норникеля“ Сергей Степанов. — С учетом заявленных в других странах проектов по добыче лития нам необходимо двигаться быстро. Партнерство с „Росатомом“ обеспечивает проекту максимальный набор компетенций и совместную интеграцию во все переделы батарейной отрасли».

Генеральный директор «Полярного лития» Игорь Демидов прокомментировал: «Освоение месторождения даст возможность создать первое отечественное производство литийсодержащего сырья и в конечном итоге полностью российское производство высокотехнологичной продукции в виде тяговых литийионных батарей. Таким образом, за счет дополнения возможностей и активов друг друга взаимодействие Госкорпорации „Росатом“ и компании „Норникель“ позволит ускорить построение отрасли полного цикла: от руды до накопителей энергии».

Открытое в 1947 г. Колмозерское — наиболее перспективное российское литиевое месторождение, которое также содержит бериллий, ниобий и тантал. «Норникель Технические сервисы» и специализированное предприятие Горнорудного дивизиона «Росатома» «Русбурмаш» в ближайшие месяцы начнут дополнительную геологоразведку месторождения. Завершение проектирования и геолого-разведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность — к 2030 г.

«Норникель» придерживается стратегии устойчивого роста с обязательным учетом интересов местных сообществ и экологических рисков. С июня 2022 г. компания консультируется с представителями народа саами, местными общинами, общественными организациями и оленеводческими хозяйствами в связи с перспективами развития Колмозерского проекта.

С учетом опыта разработки и реализации программы поддержки и развития коренных народов Таймыра, основываясь на корпоративной политике в отношении прав коренных народов, в феврале 2023 г. «Норникель» продолжит консультации по проведению этнологической экспертизы. Компания также намерена предложить представителям коренных народов Мурманской области применение процедуры СПОС — свободного предварительного осознанного согласия на проект освоения месторождения.





ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished





