Эксклюзив
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
Сегодня
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
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Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«585*ЗОЛОТОЙ» о различиях в покупательском поведении мужчин и женщин
Результаты исследования свидетельствуют, что женщины остаются главными покупателями ювелирных изделий (65%), однако с 2021 года они уступили 4%, и сегодня доля мужчин увеличилась до 35%.
Женщины по-прежнему приходят за покупками чаще мужчин, но средний чек у последних на 25% выше и составляет 9 349 рублей.
Самым популярным драгметаллом остается золото. Так, траты женщин на золотые украшения составили 85% от общего объема, мужчин – 90%.
Самым популярным видом изделий у представителей обоих полов стали серьги, причем у женщин это предпочтение выражено заметнее. Второе место по количеству продаж заняли кольца, их чаще приобретали мужчины. Значительную долю в этой категории составили обручальные кольца.
Аутсайдерами у мужчин стали серебряные серьги: они заняли лишь 1,8% среди всех мужских покупок и встречались в 2 раза реже, чем у женщин. Противоположная ситуация с золотыми кольцами с бриллиантами и драгоценными камнями – в чеках мужчин таких украшений в два раза больше, чем у женщин. Именно золотые кольца более высокой ценовой категории показывали наибольший рост продаж в течение всего последнего года.
Наиболее схожее поведение представителей полов проявилось в том, для кого они совершали покупки. В большинстве случаев и женщины (88%), и мужчины (85%) приобретали украшения и аксессуары именно для женщин. Что касается мужских аксессуаров, то сами мужчины покупали их несколько чаще (11%), чем женщины (7%), свидетельствуют данные «585*ЗОЛОТОЙ».
Алекс Шишло для Rough&Polished