«585*ЗОЛОТОЙ» о различиях в покупательском поведении мужчин и женщин

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В аналитическом центре сети «585*ЗОЛОТОЙ» провели исследование на основании 2,4 млн розничных продаж за 2022 год, чтобы узнать, чем отличалось покупательское поведение мужчин и женщин в России.

Результаты исследования свидетельствуют, что женщины остаются главными покупателями ювелирных изделий (65%), однако с 2021 года они уступили 4%, и сегодня доля мужчин увеличилась до 35%.

Женщины по-прежнему приходят за покупками чаще мужчин, но средний чек у последних на 25% выше и составляет 9 349 рублей.

Самым популярным драгметаллом остается золото. Так, траты женщин на золотые украшения составили 85% от общего объема, мужчин – 90%.

Самым популярным видом изделий у представителей обоих полов стали серьги, причем у женщин это предпочтение выражено заметнее. Второе место по количеству продаж заняли кольца, их чаще приобретали мужчины. Значительную долю в этой категории составили обручальные кольца.

Аутсайдерами у мужчин стали серебряные серьги: они заняли лишь 1,8% среди всех мужских покупок и встречались в 2 раза реже, чем у женщин. Противоположная ситуация с золотыми кольцами с бриллиантами и драгоценными камнями – в чеках мужчин таких украшений в два раза больше, чем у женщин. Именно золотые кольца более высокой ценовой категории показывали наибольший рост продаж в течение всего последнего года.

Наиболее схожее поведение представителей полов проявилось в том, для кого они совершали покупки. В большинстве случаев и женщины (88%), и мужчины (85%) приобретали украшения и аксессуары именно для женщин. Что касается мужских аксессуаров, то сами мужчины покупали их несколько чаще (11%), чем женщины (7%), свидетельствуют данные «585*ЗОЛОТОЙ».



Алекс Шишло для Rough&Polished





