Открыта регистрация на Всемирный алмазный конгресс

Сегодня Новости

Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) объявила об открытии регистрации на 40-й Всемирный алмазный конгресс (World Diamond Congress), который пройдет в Рамат-Гане, Израиль, с 28 по 30 марта 2023 года.

Каждые три года в разных алмазных центрах на Всемирном алмазном конгрессе представлены 29 бирж, а также лидеры мирового алмазного сообщества.

Из-за пандемии Covid-19 последний Всемирный алмазный конгресс прошел виртуально в сентябре 2020 года. Однако на данный момент мероприятие проводится в рамках Израильской алмазной недели, организованной Израильской алмазной биржей.

Президент WFDB Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: «40-й Всемирный алмазный конгресс обещает стать очень захватывающим событием. Сегодня мировая алмазная промышленность сталкивается со многими проблемами, и важно, чтобы мы объединились для их решения. На Конгрессе выступят министры из алмазодобывающих стран, а также высокопоставленные представители ведущих производителей бриллиантов, ювелирных ритейлеров и международных организаций. Мы приглашаем вас присоединиться к нам в Израиле».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished