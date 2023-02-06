Эксклюзив

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Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

FCRF: в 2022 году цены на цветные бриллианты выросли на основных рынках

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Согласно оценкам Фонда исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) за четвертый квартал и весь 2022 год, средняя цена всех цветов и размеров бриллиантов выросла на 3,9%, максимум у желтых камней – на 4,6%,  у розовых –  на 3,9% и голубых – на 1,8%.  Этот рост контрастировал с ежегодным снижением цен на бесцветные бриллианты и на других основных финансовых рынках.
Желтые бриллианты: годовой прирост этой категории был обусловлен увеличением на 5,6% в категории Intense во всех размерах, ростом на 5,5% в категории Fancy и на 3,7% в категории Vivid. Самый резкий рост на 9% в прошлом году наблюдался в категории Fancy 8 каратов, а Fancy Vivid 5 каратов увеличился на 6,6%. В четвертом квартале 2022 года цены на все желтые бриллианты выросли на 1,5%, при этом снижения не наблюдалось ни в одном сегменте.
Розовые бриллианты: в четвертом квартале 2022 года розовые бриллианты всех размеров подорожали на 0,8%.  1,5-каратные розовые сорта Vivid подорожали на 4,6% и внесли основной вклад в общее увеличение. В течение 2022 года весовые категории ниже 8 каратов продемонстрировали значительно лучшие результаты (со средним увеличением на 5,5%), чем более высокие весовые категории. В 2022 году категория Vivid весом 1,5 карата продемонстрировала самым высокий рост среди всех цветных бриллиантов, увеличившись на 9,3%.
Голубые бриллианты: голубые камни продемонстрировали умеренный рост на 0,4% в последнем квартале и завершили рост на 1,8% за весь год. В 2022 году категория Fancy Vivid выросла на 2,7%, опередив категорию Fancy, которая увеличилась на 1,5%, а категория Fancy Intense снизилась на 0,3%. Наибольший прирост в 6,4% в сегменте Blue был отмечен в категории 2 карата.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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