Asante увеличила добычу золота в Гане за счет приобретения близлежащего рудника

Компания Asante Gold заявляет, что приобретение в августе прошлого года 90% акций компании Kinross в золотом руднике Чирано (Chirano) в Гане помогло увеличить добычу.

Горнодобывающая компания заявила, что ожидает, что в этом году производство достигнет 400 тыс. унций золота на предприятиях Чирано и Бибиани (Bibiani) по сравнению с 350 тыс. унций, зарегистрированными в прошлом году.

Ожидается, что в 2024 и 2025 годах этот показатель превысит 400 тыс. унций, а в 2026 году — более 500 тыс. унций.

Чирано, по словам компании, имеет проверенный опыт производства.

Рудник произвел более 200 тыс. унций металла в год и 2,6 млн унций с тех пор, как компания Kinross перешла в собственность в 2010 году.

Asante добавила 2,2 млн унций золота к своему глобальному объему ресурсов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, ЮАР

