Эксклюзив

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09 января 2023

Asante увеличила добычу золота в Гане за счет приобретения близлежащего рудника

Сегодня
Новости
Компания Asante Gold заявляет, что приобретение в августе прошлого года 90% акций компании Kinross в золотом руднике Чирано (Chirano) в Гане помогло увеличить добычу.
Горнодобывающая компания заявила, что ожидает, что в этом году производство достигнет 400 тыс. унций золота на предприятиях Чирано и Бибиани (Bibiani) по сравнению с 350 тыс. унций, зарегистрированными в прошлом году.
Ожидается, что в 2024 и 2025 годах этот показатель превысит 400 тыс. унций, а в 2026 году — более 500 тыс. унций.
Чирано, по словам компании, имеет проверенный опыт производства.
Рудник произвел более 200 тыс. унций металла в год и 2,6 млн унций с тех пор, как компания Kinross перешла в собственность в 2010 году.
Asante добавила 2,2 млн унций золота к своему глобальному объему ресурсов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, ЮАР

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