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09 января 2023

В 2022 году Зимбабве произвела 5 млн каратов алмазов

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Новости
По данным государственной компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), в 2022 году Зимбабве произвела 5 млн каратов алмазов.
По данным горнорудной палаты страны, в 2021 году было добыто 4,2 млн каратов.
Генеральный директор ZCDC Марк Мабхуду (Mark Mabhudhu) отметил в документе, с которым корреспондент Rough&Polished ознакомился на конференции Mining Indaba в Кейптауне, что данный объем производства был зарегистрирован на основе данных, представленных всеми добывающими компаниями в этой южноафриканской стране.
В настоящее время в число алмазодобывающих компаний в Зимбабве входят ZCDC, Anjin и RZM Murowa.
Компания Alrosa Zimbabwe (Алроса Зимбабве) продолжает вести разведку алмазов в стране.
Мабхуду сказал, что ZCDC также проводит обширные исследования в Маранге (Marange), чтобы продлить срок службы рудника.
«Предварительные данные показывают, что срок жизни шахты превышает 20 лет, — сказал он. – Эта цифра будет меняться по мере расширения нашей деятельности в будущем».
ZCDC удалось отработать более 2,6 млн смен без смертельных исходов, что Мабхудху объяснил тем приоритетом, который компания отдает задаче достижения нулевого вреда жизни людей на производстве.
Он отметил: «Мы реализуем это с помощью нашего метода работы, который фокусирует внимание на том, чтобы совершать операции безопасно, надежно, разумно и устойчиво, но деятельно».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, ЮАР

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