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Barrick Gold будет расти органически, а не за счет слияний и поглощений

Сегодня
Новости
Компания Barrick Gold не намерена расти за счет слияний и поглощений, поскольку предпочитает органический рост, ориентируясь на его устойчивость и прибыльность.
Комментарии генерального директора компании Марка Бристоу (Mark Bristow) последовали за сообщениями о том, что Newmont, конкурирующая золотодобывающая группа, выдвинула необязывающее предложение о слиянии на сумму 16,9 млрд долларов США, чтобы поглотить Newcrest, крупного австралийского производителя золота.
«Мы постоянно рассматриваем возможности слияний и поглощений, но очень внимательно относимся к рискам. Когда вы проводите слияния стареющих активов, вы должны помнить о том, что покупаете, — сказал он. – Затем вы должны четко понимать, делаете ли вы это просто для того, чтобы стать больше, или вы делаете это ради реальной ценности».
Бристоу, выступавший с презентацией на конференции Mining Indaba в Кейптауне, продемонстрировал свое негативное отношение к слияниям и поглощениям.
«Мы не попали в сделки по цене 1900 долларов за унцию. Мы только что получили рейтинг A3 со стабильным прогнозом от Moody's, что является самым высоким рейтингом в секторе, — сказал он. – Это обновление отражает огромный прогресс, которого мы достигли в укреплении нашего баланса и управлении структурой капитала за последние три года.  Сегодня у нас также лучший профиль активов, чем четыре года назад».
Бристоу сказал, что Barrick восполняет добытые унции.
«Когда вы не восполняете добываемые унции, вы должны продолжать покупать их, потому что иначе они закончатся. Посмотрите, что случилось с Gold Fields. Что заставило Gold Fields пойти на эту глупую сделку с Yamana, так это то, что она внезапно проснулась и поняла, что перед ней обрыв, - сказал он. – Эта сделка вообще не была хорошо продумана. Это имело гораздо больше смысла для Yamana, чем для Gold Fields. Слияние Gold Fields и AngloGold было бы гораздо лучшим и более логичным вариантом для Gold Fields».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, ЮАР

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