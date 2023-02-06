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09 января 2023

IIT-M создаст Национальный центр искусственно выращенных бриллиантов

Сегодня
Новости
Индийский технологический институт в Мадрасе (Indian Institute of Technology, Madras, IIT-M) начал исследования выращенных в лаборатории бриллиантов в институте и в настоящее время намеревается создать Национальный центр искусственно выращенных бриллиантов.  Согласно сообщению газеты The Hindu, IIT-M в первую очередь будет заниматься исследованиями в области разработки технологий производства затравок в Индии.
Производство этих синтетических бриллиантов начинается с затравок.  М. С. Рамачандра Рао (MS Ramachandra Rao), сотрудник физического факультета IIT-M, сказал, что два процесса изготовления лабораторных алмазов — высокое давление, высокая температура и химическое осаждение из паровой фазы — начинаются с затравок, которые представляют собой кристаллы алмаза «типа IIa» и не содержат азота или азота с примесью бора.  Только 2 процента встречающихся в природе бриллиантов относятся к типу IIa и, следовательно, очень дороги. Лишь несколько компаний в мире обладают ноу-хау для производства материнских затравок.
В Индии нет известного источника высококачественных материнских затравок или связанных с ними технологий. В настоящее время их импортируют из других стран для выращивания алмазов хорошего качества.  В методе HPHT затравки подвергаются воздействию угольного порошка и катализатора при температуре порядка 1600° С и давлении около 6 гигапаскалей. Метод CVD включает в себя расщепление молекул богатого углеродом газа, такого как метан, на атомы углерода и водорода в герметичной камере при давлении ниже атмосферного и температуре около 1100° С.  Затем газ осаждается на затравки, чтобы получить кристалл алмаза квадратной формы.
Лабораторные бриллианты превзошли по чистоте природные бриллианты. «Только 2% встречающихся в природе бриллиантов не имеют дефектов, в то время как мы можем постоянно выращивать в лабораториях бриллианты хорошего качества без дефектов», — сказал Рао.
Новые технологии, такие как электроника большой мощности, электроника базовых станций 5G/6G, датчики, магнитометрия и квантовые вычисления, требуют бриллиантов высокой чистоты, которые можно вырастить только в лаборатории с использованием методов CVD и HPHT.
Что касается затрат, «лабораторные камни размером менее одного карата в 3-4 раза дешевле, чем природные», — сказал Рао.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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