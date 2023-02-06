Основатель ALTR Амиш Шах запускает ювелирный бренд J'evar-A Fine с выращенными в лаборатории бриллиантами

«J'evar — это революционный бренд ювелирных украшений, посвященный созданию экологически чистых и красивых украшений, – сказал Амиш Шах, основатель J'evar. – Мы очень рады объявить о запуске нашего нового бренда под творческим руководством всемирно известного гуру маркетинга Дэвида Липмана (David Lipman), который открывает новое видение ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами».
J'evar твердо придерживается самых высоких стандартов социального и этического поведения и охраны окружающей среды. В отличие от алмазов, добытых в земле, где один карат требует вскрытия примерно 100 квадратных футов земли, процессы изготовления ювелирных изделий J'evar не затрагивают ни дюйма почвы. Цифровой магазин J'evar питается от возобновляемых источников энергии, и даже доставка является углеродно-нейтральной. В J'evar углеродная нейтральность — это не просто модное слово, это стандарт красоты, который заложен на каждом этапе производства и дизайна. От сохранения воды до переработанных металлов и процессов доставки — бренд стремится оказывать положительное влияние на окружающую среду. J’evar — это ювелирные изделия с совестью. На сайте www.jevar.co можно узнать больше о J'evar и купить их новые экологически чистые и красивые ювелирные изделия с выращенными в лаборатории бриллиантами.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished