Основатель ALTR Амиш Шах запускает ювелирный бренд J'evar-A Fine с выращенными в лаборатории бриллиантами

Эксклюзив

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Основатель ALTR Амиш Шах запускает ювелирный бренд J'evar-A Fine с выращенными в лаборатории бриллиантами

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Основатель компании ALTR Created Diamonds Амиш Шах (Amish Shah) объявил о запуске нового специализированного бренда ювелирных украшений J'evar. J'evar использует исключительно бриллианты типа IIa, самого чистого типа на Земле, с цветовой гаммой от D-G до чистоты VVS-VS, что означает, что качество бриллианта J'evar, определяемое комбинацией цвета драгоценного камня, и чистоты, выше, чем минимум других ювелирных брендов класса люкс. Благодаря превосходному опыту огранки, предоставленному Домом ALTR, который обеспечивает непревзойденную красоту, сцинтилляцию и преломление, бриллианты J'evar сверкают с интенсивностью, которая намного превосходит эти качества у большинство бриллиантов.
«J'evar — это революционный бренд ювелирных украшений, посвященный созданию экологически чистых и красивых украшений, – сказал Амиш Шах, основатель J'evar. – Мы очень рады объявить о запуске нашего нового бренда под творческим руководством всемирно известного гуру маркетинга Дэвида Липмана (David Lipman), который открывает новое видение ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами».
J'evar твердо придерживается самых высоких стандартов социального и этического поведения и охраны окружающей среды.  В отличие от алмазов, добытых в земле, где один карат требует вскрытия примерно 100 квадратных футов земли, процессы изготовления ювелирных изделий J'evar не затрагивают ни дюйма почвы.  Цифровой магазин J'evar питается от возобновляемых источников энергии, и даже доставка является углеродно-нейтральной.  В J'evar углеродная нейтральность — это не просто модное слово, это стандарт красоты, который заложен на каждом этапе производства и дизайна. От сохранения воды до переработанных металлов и процессов доставки — бренд стремится оказывать положительное влияние на окружающую среду. J’evar — это ювелирные изделия с совестью.  На сайте www.jevar.co можно узнать больше о J'evar и купить их новые экологически чистые и красивые ювелирные изделия с выращенными в лаборатории бриллиантами.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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