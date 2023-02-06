Ангольская компания Chitotolo планирует увеличить добычу алмазов в этом году

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Sociedade Mineira do Chitotolo, партнерство между Endiama, ITM Mining и Lumanhe, которое занимается добычей аллювиальных алмазов в провинции Лунда-Норте, планирует добыть в этом году 281 000 каратов этих драгоценных камней.

В документе, полученном Rough&Polished на конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность, проходящую в Кейптауне, говорится, что компания также ожидает получить доход от алмазов в размере около 49 млн долларов США.

«В следующие годы компания рассчитывает сохранить средний уровень производства алмазного сырья в соответствии с планами на текущий год в объеме около 208 000 каратов», — говорится в документе.

Chitotolo ежегодно производит в среднем 206 000 каратов алмазов, а годовой доход в последние пять лет составляет 31 млн долларов.

Компания заявила, что в будущем она сосредоточится на добыче кимберлита, если ее геологоразведочные работы принесут результаты.

Партнеры Chitotolo приступили к работе в конце 1996 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, Южная Африка





