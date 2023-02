Сайям Мехра стал председателем, а Раджеш Рокде - вице-председателем GJC

В Мумбае завершилась церемония открытия Административного комитета (Committee of Administration, COA) престижного индийского органа индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC). В ней приняли участие более 200 видных ювелиров со всей Индии, а также новый председатель GJC Сайям Мехра (Saiyam Mehra) и вице-председатель GJC Раджеш Рокде (Rajesh Rokde), которые официально возглавили Совет.

Ашиш Пете (Ashish Pethe), бывший председатель, сказал: «Это было два года назад, когда я принял присягу в офисе COA в Гоа. Теперь пришло время передать председательство Сайяму Мехре. Надеюсь, я достойно выполнил возложенную на меня задачу. Я благодарю весь Совет за то, что поверили в меня и предоставили мне честь возглавить эту благородную организацию».

Выступая по этому случаю, Сайям Мехра, председатель GJC, сказал: «Я благодарен всему COA за веру в то, что я способен возглавить эту престижную организацию в качестве ее председателя. Как председатель GJC я продолжу дело своих предшественников и буду стремиться к улучшению всего сообщества драгоценных камней и ювелирных изделий. Я поддержу видение COA и учту интересы всех наших уважаемых членов, активизировав каждую область с формированием зональных комитетов, которые будут заниматься соответствующей деятельностью».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished