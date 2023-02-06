Сайям Мехра стал председателем, а Раджеш Рокде - вице-председателем GJC

Ашиш Пете (Ashish Pethe), бывший председатель, сказал: «Это было два года назад, когда я принял присягу в офисе COA в Гоа. Теперь пришло время передать председательство Сайяму Мехре. Надеюсь, я достойно выполнил возложенную на меня задачу. Я благодарю весь Совет за то, что поверили в меня и предоставили мне честь возглавить эту благородную организацию».
Выступая по этому случаю, Сайям Мехра, председатель GJC, сказал: «Я благодарен всему COA за веру в то, что я способен возглавить эту престижную организацию в качестве ее председателя. Как председатель GJC я продолжу дело своих предшественников и буду стремиться к улучшению всего сообщества драгоценных камней и ювелирных изделий. Я поддержу видение COA и учту интересы всех наших уважаемых членов, активизировав каждую область с формированием зональных комитетов, которые будут заниматься соответствующей деятельностью».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished