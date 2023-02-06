В 2023 году Ангола планирует произвести 12 млн каратов алмазов

Сегодня Новости

По данным государственной алмазной компании Endiama, в 2023 году Ангола планирует добыть 12 млн каратов алмазного сырья на сумму 2,1 млрд долларов США.

Данные алмазной компании, с которыми отраслевое информационное агентство Rough&Polished ознакомилось на конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность Mining Indaba в Кейптауне, показывают, что в прошлом году в стране было добыто около 8,8 млн каратов алмазов на сумму 1,96 млрд долларов.

Endiama заявила, что также ожидает, что добыча в стране увеличится примерно до 14,5 млн каратов, а валовой доход в 2024 году составит 2,49 млрд долларов.

Компания заявила, что в этом году она также планирует трансформацию полупромышленных производственных кооперативов в компании по промышленной эксплуатации, а также увеличить свое участие в цепочке создания стоимости бриллиантов за счет стимулирования огранки и производства ювелирных изделий.

Государственная фирма сообщила также, что активизирует выполнение геологоразведочных работ в проектах Луашимба (Luachimba), Шамаканда (Xamacanda) и Шангамина (Sangamina).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, ЮАР





