Добыча полезных ископаемых в ЮАР достигла 1,18 трлн рэндов

Сегодня Новости

По словам президента Сирила Рамафосы, в 2022 году добыча полезных ископаемых в Южной Африке достигла рекордного уровня в 1,18 трлн рэндов, что привело к увеличению ВВП, экспорта и доходов страны.

Однако во вторник на конференции по инвестированию в африканскую горную добычу в Кейптауне он заявил, что, несмотря на это достижение, страна далека от реализации всего потенциала своей горнодобывающей промышленности.

«Мы полны решимости устранить все препятствия и создать среду, которая будет способствовать устойчивому росту добычи полезных ископаемых, - сказал Рамафоса. - Тот факт, что в ноябре 2022 года добыча полезных ископаемых сократилась на 9% в годовом исчислении - в основном из-за нехватки электроэнергии и неэффективности логистики, - свидетельствует о проблемах, которые нам необходимо решить и преодолеть. Помимо энергетического кризиса и проблем с портовыми и железнодорожными операциями, перспективы на предстоящий год были омрачены опасениями по поводу безопасности, незаконной добычи полезных ископаемых и темпами нашей программы структурных реформ».

Он добавил, что его правительство работает над решением этих проблем, поскольку несет ответственность за обеспечение роста горнодобывающей промышленности.

Рамафоса также отметил, что нынешний энергетический кризис в стране оказал огромное влияние на горнодобывающий сектор.

«Шесть месяцев назад мы объявили о Национальном плане действий в области энергетики, чтобы повысить производительность наших существующих электростанций и как можно быстрее добавить в сеть новые генерирующие мощности, - сказал он. - [Энергетическая компания] Eskom создала опытные технические группы для повышения производительности и восстановления мощности на электростанциях, уделив первоначальное внимание шести наименее надежным станциям. Благодаря региональному энергетическому пулу мы уже импортировали 300 МВт мощностей из соседних стран и работаем над тем, чтобы увеличить эту цифру еще на 1 000 МВт».

Президент ЮАР также сообщил, что за последние шесть месяцев власти подписали соглашения по 25 проектам, обеспечивающим 2 800 МВт новых мощностей.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, ЮАР



