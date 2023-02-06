Caviar выпустил золотой Samsung Galaxy S23 Ultra

Фото: Caviar

Международный люксовый бренд Caviar, специализирующийся на ювелирном дизайне смартфонов и аксессуаров, представил коллекцию Samsung Galaxy S23 Ultra.В коллекцию вошли смартфоны в стиле ар-деко с отсылками на работы знаменитых творцов, «гангстерские» телефоны с декоративным оружием и спортивная классика для любителей гоночных суперкаров.Безоговорочным флагманом линейки стал золотой Samsung Galaxy S23 Ultra стоимостью чуть менее 4 миллионов рублей. Его корпус выполнен из 18-каратного золота и украшен бриллиантами.Цены на коллекцию эксклюзивных Samsung Galaxy S23 Ultra начинаются от 444 000 рублей за Rage 256 Гб.Caviar вот уже 12 лет удивляет поклонников роскошными версиями гаджетов Samsung и Apple.