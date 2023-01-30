Ботсвана стремится увеличить инвестиции в неалмазные полезные ископаемые

Ботсвана поощряет инвестиции в разведку и разработку неалмазных полезных ископаемых, чтобы расширить инвестиционную базу страны и диверсифицировать горнодобывающий сектор, избавив его от нынешней зависимости от месторождений алмазов.

Власти Габороне отметили в документе, с которым корреспондент Rough&Polished ознакомился на конференции Mining Indaba в Кейптауне, что страна поставила перед собой цель привлечь дополнительные инвестиции от международных горнодобывающих компаний.

Ботсвана выдала лицензии на добычу таких ресурсов, как уголь, медь и железная руда.

В настоящее время она имеет более 10 крупных рудников по добыче алмазов, меди, никеля, серебра, угля и золота.

Зависимость Ботсваны от алмазов, на долю которых приходится пятая часть ВВП страны и более двух третей ее валютных поступлений, была выявлена ​​в 2020 году, когда пандемия COVID-19 парализовала отрасль.

Пандемия привела к снижению цен на алмазы, что привело к сокращению экономики страны примерно на 8% в прошлом году по сравнению с ростом в 4% до пандемии.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, ЮАР



