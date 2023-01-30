Эксклюзив

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Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

Вчера

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

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Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Ботсвана стремится увеличить инвестиции в неалмазные полезные ископаемые

Сегодня
Новости
Ботсвана поощряет инвестиции в разведку и разработку неалмазных полезных ископаемых, чтобы расширить инвестиционную базу страны и диверсифицировать горнодобывающий сектор, избавив его от нынешней зависимости от месторождений алмазов.
Власти Габороне отметили в документе, с которым корреспондент Rough&Polished ознакомился на конференции Mining Indaba в Кейптауне, что страна поставила перед собой цель привлечь дополнительные инвестиции от международных горнодобывающих компаний.
Ботсвана выдала лицензии на добычу таких ресурсов, как уголь, медь и железная руда.
В настоящее время она имеет более 10 крупных рудников по добыче алмазов, меди, никеля, серебра, угля и золота.
Зависимость Ботсваны от алмазов, на долю которых приходится пятая часть ВВП страны и более двух третей ее валютных поступлений, была выявлена ​​в 2020 году, когда пандемия COVID-19 парализовала отрасль.
Пандемия привела к снижению цен на алмазы, что привело к сокращению экономики страны примерно на 8% в прошлом году по сравнению с ростом в 4% до пандемии.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, ЮАР


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