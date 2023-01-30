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ЮАР продлила статус территорий в качестве мест для геологоразведки

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Новости
По словам министра минеральных ресурсов ЮАР, геологоразведочный ландшафт страны становится все более привлекательным для открытия месторождений полезных ископаемых мирового класса, таких как литий, редкоземельные минералы, медь и никель.
Министр Гведе Манташе сообщил на конференции Mining Indaba в Кейптауне, что эти полезные ископаемые обеспечивают прочную основу для промышленности будущего, а также сбалансированную энергетическую безопасность, к которой стремятся страна, регион и мир.
«Это прямой результат наших целенаправленных инвестиций в геокартирование через Совет по геонаукам (Council for Geoscience, CGS), чей охват наземной картографией систематически расширялся с менее чем 5% до 11,4%, когда программа началась несколько лет назад», – сказал он.
Министр отметил, что в своем стремлении способствовать развитию юниорных компаний по добыче полезных ископаемых и появлению новых шахт в Южной Африке правительство в партнерстве с Корпорацией промышленного развития (Industrial Development Corporation, IDC) создало фонд разведки в размере 500 млн рэндов.
По его словам, фонд будет оперировать геологической информацией, чтобы снизить риски разведочных работ и повысить шансы на успех.
«Начальный этап реализации этого фонда намеренно сделан небольшим, чтобы доказать ценность геологической информации для ускорения продвижения по траектории цепочки создания стоимости от разведки до стадии предварительного ТЭО», — сказал Манташе.
В рамках нашей региональной и международной экономической политики мы признаем партнерство в области геонаук одним из наших ключевых и эффективных инструментов для достижения этой цели.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, ЮАР

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