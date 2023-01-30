Newmont решила приобрести Newcrest за $17 млрд

Эксклюзив
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
Вчера
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Newmont решила приобрести Newcrest за $17 млрд
Newmont, зарегистрированная в США и уже являющаяся крупнейшей компанией по объему добычи, предложила покупку с премией в 21% к цене акций Newcrest на момент закрытия торгов на последней биржевой сессии.
Правление Newcrest заявило, что рассматривает это предложение.
«Мы считаем, что объединение Newmont и Newcrest представляет собой мощное ценностное предложение для наших акционеров, сотрудников и сообществ, в которых мы работаем», - сказал Том Палмер (Tom Palmer), глава Newmont.
Newcrest получает большую часть своих доходов от золота, уделяя при этом все больше внимания производству меди - с учетом растущего спроса на аккумуляторы для электромобилей.
Newcrest имеет рудники в Австралии, Канаде и Папуа - Новой Гвинее.
Алекс Шишло для Rough&Polished