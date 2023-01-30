Newmont решила приобрести Newcrest за $17 млрд

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Newmont Mining подала заявку на покупку за $17 млрд 100% акций австралийского конкурента Newcrest, что представляет собой попытку создать крупнейшую в мире золотодобывающую компанию, cообщил интернет-ресурс sharecast.com.

Newmont, зарегистрированная в США и уже являющаяся крупнейшей компанией по объему добычи, предложила покупку с премией в 21% к цене акций Newcrest на момент закрытия торгов на последней биржевой сессии.

Правление Newcrest заявило, что рассматривает это предложение.

«Мы считаем, что объединение Newmont и Newcrest представляет собой мощное ценностное предложение для наших акционеров, сотрудников и сообществ, в которых мы работаем», - сказал Том Палмер (Tom Palmer), глава Newmont.

Newcrest получает большую часть своих доходов от золота, уделяя при этом все больше внимания производству меди - с учетом растущего спроса на аккумуляторы для электромобилей.

Newcrest имеет рудники в Австралии, Канаде и Папуа - Новой Гвинее.



Алекс Шишло для Rough&Polished





