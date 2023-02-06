Malabar Gold & Diamonds открыла свой 300-й глобальный выставочный зал в Далласе, США

Согласно пресс-релизу компании, в Далласе, США, был открыт 300-й глобальный выставочный зал Malabar Gold & Diamonds, 6-го по величине розничного продавца ювелирных изделий в мире в 10 странах.

Комиссар округа Коллин Сьюзан Флетчер (Susan Fletcher) и Джефф Чейни (Jeff Cheney), мэр города Фриско, штат Техас, совместно открыли демонстрационный зал в присутствии Шамлала Ахамеда (Shamlal Ahamed), управляющего директора компании по международным операциям. На мероприятии виртуально присутствовали М. П. Ахаммед (M P Ahammed), председатель Malabar Group, К.П. Абдул Салам (KP Abdul Salam), заместитель председателя Malabar Group, О. Ашер (O Asher), управляющий директор по операциям в Индии, другие члены команды, гости и высокопоставленные лица.

В новом выставочном зале в Далласе представлена ​​потрясающая экспозиция из более чем 30 тыс. ювелирных изделий из золота, бриллиантов, драгоценных камней и платины из 20 стран мира, отвечающих предпочтениям жителей Далласа и его окрестностей.

М. П. Ахмед, председатель Malabar Group, сказал: «Это момент большой гордости для нас, поскольку этим новым выставочным залом в Далласе, США, мы довели их число до 300. Мы начали с небольшого выставочного зала в Кожикоде (Каликута), Керала, Индия, и сегодня, менее чем за 30 лет, у нас есть сильное розничное присутствие из 300 выставочных залов в 10 странах, и все благодаря нашим клиентам, акционерам, сотрудникам и другим заинтересованным сторонам».

Шамлал Ахамед, управляющий директор по международным операциям Malabar Gold & Diamonds: «Мы очень рады нашему будущему плану роста и сразу же будем выходить на новые рынки, включая Великобританию, Бангладеш, Австралию и Канаду, а затем Египет, Турцию и Южную Африку».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

