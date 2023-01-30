В горнодобывающей промышленности ЮАР зафиксирован самый низкий уровень смертности в 2022 году

Фото: Investing in African Mining Indaba

По словам высокопоставленного правительственного чиновника, в горнодобывающей промышленности Южной Африки в 2022 году было зарегистрировано 49 смертельных случаев, что является самым низким показателем в истории.Министр минеральных ресурсов Гведе Манташе (Gwede Mantashe) заявил делегатам конференции Investing in African Mining Indaba в Кейптауне в понедельник, что это на 34% меньше в годовом исчислении по сравнению с 74 смертельными случаями, зарегистрированными в 2021 году.«Это знаменательная веха, которая должна быть признана и доведена до сведения отрасли как часть ее достижений, направленных на изменение репутации и имиджа отрасли в глазах общественности, - сказал он. - Также важно отметить, что за последние три года не было зафиксировано ни одной аварии на шахтах. Это результат согласованных усилий всех социальных партнеров, которые активно участвовали в кампаниях по охране здоровья и безопасности на протяжении многих лет. Однако мы должны удвоить наши усилия, чтобы добиться нулевого вреда для здоровья людей в горнодобывающей промышленности, поскольку даже одна потерянная жизнь — это слишком много».Гведе Манташе осудил потери, зарегистрированные в прошлом году по всем категориям продукции из-за перебоев с подачей электроэнергии в стране. Он сказал, что, по оценкам, отключение электроэнергии обходится экономике примерно в 1 миллиард рандов в день.«В ноябре 2022 года добыча полезных ископаемых сократилась на 9%, что означает сокращение объемов производства 10-й месяц подряд», - отметил Гведе Манташе.