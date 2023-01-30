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09 января 2023
В горнодобывающей промышленности ЮАР зафиксирован самый низкий уровень смертности в 2022 году
Министр минеральных ресурсов Гведе Манташе (Gwede Mantashe) заявил делегатам конференции Investing in African Mining Indaba в Кейптауне в понедельник, что это на 34% меньше в годовом исчислении по сравнению с 74 смертельными случаями, зарегистрированными в 2021 году.
Фото: Investing in African Mining Indaba
«Это знаменательная веха, которая должна быть признана и доведена до сведения отрасли как часть ее достижений, направленных на изменение репутации и имиджа отрасли в глазах общественности, - сказал он. - Также важно отметить, что за последние три года не было зафиксировано ни одной аварии на шахтах. Это результат согласованных усилий всех социальных партнеров, которые активно участвовали в кампаниях по охране здоровья и безопасности на протяжении многих лет. Однако мы должны удвоить наши усилия, чтобы добиться нулевого вреда для здоровья людей в горнодобывающей промышленности, поскольку даже одна потерянная жизнь — это слишком много».
Гведе Манташе осудил потери, зарегистрированные в прошлом году по всем категориям продукции из-за перебоев с подачей электроэнергии в стране. Он сказал, что, по оценкам, отключение электроэнергии обходится экономике примерно в 1 миллиард рандов в день.
«В ноябре 2022 года добыча полезных ископаемых сократилась на 9%, что означает сокращение объемов производства 10-й месяц подряд», - отметил Гведе Манташе.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, Южная Африка