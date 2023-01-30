Началась конференция по инвестированию в горную добычу в Африке

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Сегодня в южноафриканском Кейптауне начала свою работу ежегодная конференция по инвестированию в горную добычу в Африке (Investing in African Mining Indaba), которая считается одним из крупнейших на континенте собраний с участием горнодобывающих компаний, инвесторов и представителей правительства.

Тема Mining Indaba 2023 - «Снятие препятствий для инвестиций в горнодобывающую промышленность Африки: стабильность, безопасность и предложение».

Организаторы мероприятия заявили, что обширная программа предоставляет возможности для интеллектуального лидерства и налаживания связей с акцентом на будущее горнодобывающей промышленности, а также на решение ключевых задач, стоящих перед отраслью, для расширения инвестиционных возможностей в Африке.

Ожидается, что в конференции примут участие более 7 000 делегатов из более чем 100 стран мира.

В этом году на конференции Mining Indaba пройдет крупнейшее собрание высокопоставленных правительственных чиновников, в котором, как ожидается, примут участие 40 министров и 20 верховных комиссаров и послов.

«Помимо самой обширной программы докладчиков, Mining Indaba 2023 предлагает непревзойденные возможности для горнодобывающих компаний, поставщиков, финансистов, инвесторов и руководителей правительства, - говорит Саймон Форд (Simon Ford), портфельный директор по инвестициям в African Mining Indaba. - Уже почти три десятилетия Mining Indaba является местом, где горнодобывающее сообщество собирается вместе, чтобы делиться мнениями и вести диалог, который может вызвать изменения и, в конечном итоге, стимулировать инвестиции».

Ожидается, что на собрании выступят президент ЮАР Сирил Рамапоса и его коллега из Демократической Республики Конго (ДРК).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Кейптауна, Южная Африка





