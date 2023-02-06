Княгиня Монако появится в самой дорогой бриллиантовой тиаре на коронации Карла III

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Княгиня Монако Шарлен вместе с супругом принцем Альбертом может появиться на майской коронации Карла III в тиаре, которую называют самой дорогой из всех бриллиантовых диадем.

По информации итальянского журнала, Marie-Claire, первая дама Монако должна надеть тиару «Алмазная пена» (Diamond Foam Tiara), специально изготовленную к ее свадьбе с принцем Альбертом в 2011 году.

Украшение создано ювелиром с Вандомской площади в Париже Лоренцем Баумером (Lorenz Bäumer), который своим шедевром прервал ювелирную традицию самой долго правящей королевской династии в мире, потомки которой были постоянными клиентами ювелирного дома Van Cleef & Arpels.

Тиара «Алмазная пена» будто соткана из «волн» белого золота, украшенных на концах бриллиантами. Вес самого крупного из них составляет 8 каратов, а в общей сложности украшение весит 60 каратов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





