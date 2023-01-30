Индийская индустрия LGD при поддержке правительства надеется использовать глобальные возможности

Согласно источникам в индийской ювелирной отрасли, хотя, возможно, поддержка в рамках принятого бюджета страны на 2023-2024 годы индустрии лабораторных бриллиантов не окажет большого влияния на общий экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии, такое решение может быть использовано в будущем с тем, чтобы использовать этот потенциал.

Министр финансов Индии, снизив импортную пошлину на лаборатоные камни с 5% до нуля, дабы уменьшить себестоимость производства, заявила: «Для поощрения местного производства затравок и машин для производства синтетики, а также в целях снижения зависимости от импорта Индийским институтом технологии будут предоставляется гранты сроком на пять лет на исследования и разработки».

Индия является мировым лидером в области огранки природных бриллиантов - на нее приходится около трех четвертей мирового оборота такой продукции в стоимостном выражении, а лабораторные бриллианты в настоящее время представляет собой очень небольшой, но растущий сегмент.

Однако с истощением месторождений природных бриллиантов отрасль во всем мире движется к лабораторным камням, и это сулит огромные перспективы на будущее. Экспортеры также считают, что такой центр огранки бриллиантов, как Сурат, могут стать одним из ведущих мировых центров производства лабораторных камней.

Еще одним фактором перехода на синтетику является то, что, как считают многие покупатели, некоторые природные бриллианты, добытые в ряде африканских странах и других частях мира, прямо или косвенно связаны с «кровавыми деньгами», терроризмом, наркотиками и контрабандой.

Стоимость — еще одна причина, по которой лабораторные бриллианты набирают популярность, поскольку многие молодые люди видят в них замену очень дорогим природным камням. Стоимость производства лабораторных бриллиантов за последнее десятилетие снизилась на 90% благодаря развитию технологий. Сейчас стоимость выращенного в лаборатории бриллианта может быть на 30-50% дешевле природных бриллиантов в зависимости от его огранки и качества.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished