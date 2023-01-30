Индийская индустрия LGD при поддержке правительства надеется использовать глобальные возможности

Эксклюзив

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

Вчера

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Индийская индустрия LGD при поддержке правительства надеется использовать глобальные возможности

Сегодня
Новости
Согласно источникам в индийской ювелирной отрасли, хотя, возможно, поддержка в рамках принятого бюджета страны на 2023-2024 годы индустрии лабораторных бриллиантов не окажет большого влияния на общий экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии, такое решение может быть использовано в будущем с тем, чтобы использовать этот потенциал.
Министр финансов Индии, снизив импортную пошлину на лаборатоные камни с 5% до нуля, дабы уменьшить себестоимость производства, заявила: «Для поощрения местного производства затравок и машин для производства синтетики, а также в целях снижения зависимости от импорта Индийским институтом технологии будут предоставляется гранты сроком на пять лет на исследования и разработки».
Индия является мировым лидером в области огранки природных бриллиантов - на нее приходится около трех четвертей мирового оборота такой продукции в стоимостном выражении, а лабораторные бриллианты в настоящее время представляет собой очень небольшой, но растущий сегмент.
Однако с истощением месторождений природных бриллиантов отрасль во всем мире движется к лабораторным камням, и это сулит огромные перспективы на будущее. Экспортеры также считают, что такой центр огранки бриллиантов, как Сурат, могут стать одним из ведущих мировых центров производства лабораторных камней.
Еще одним фактором перехода на синтетику является то, что, как считают многие покупатели, некоторые природные бриллианты, добытые в ряде африканских странах и других частях мира, прямо или косвенно связаны с «кровавыми деньгами», терроризмом, наркотиками и контрабандой.
Стоимость — еще одна причина, по которой лабораторные бриллианты набирают популярность, поскольку многие молодые люди видят в них замену очень дорогим природным камням. Стоимость производства лабораторных бриллиантов за последнее десятилетие снизилась на 90% благодаря развитию технологий. Сейчас стоимость выращенного в лаборатории бриллианта может быть на 30-50% дешевле природных бриллиантов в зависимости от его огранки и качества.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати