В 2022 году производство Anglo American Platinum сократилось на 25%

В 2022 году производство рафинированных металлов платиновой группы (МПГ) компании Anglo American Platinum упало на 25% из-за задержки реконструкции плавильного завода в Полокване и перебоев в подаче электроэнергии в сочетании с более низкой добычей и содержанием металлов в руде.

Компания заявила, что в 2022 году ее производство рафинированных платиноидов составило 3,8 млн унций по сравнению с 5,1 млн унций в 2021 году.

Прогноз производства на 2023 год составляет от 3,6 до 4 млн унций в зависимости от последствий отключения электроэнергии южноафриканской государственной энергетической компанией Eskom.

Работа на плавильном заводе в Полокване была остановлена в октябре 2022 года из-за поставки некондиционных материалов для строительства печи. Однако в декабре 2022 года завод возобновил работу.

Anglo заявила, что объемы продаж платиноидов снизились на 25%, до 3,86 млн, в соответствии с объемом производства рафинированной продукции.

Средняя цена реализации корзины МПГ за год составила 2 551 доллар США за унцию МПГ, что отражает снижение рыночных цен.

Компания-конкурент Impala Platinum заявила, что потеряла около 38 тыс. унций рафинированных МПГ за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года, что составляет почти 3% от общего объема переработки, из-за отключения электроэнергии.

Объем ее переработки снизился на 9%, до 1,476 млн унций за шесть месяцев по сравнению с 1,617 млн ​​унций за тот же период прошлого года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

