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09 января 2023

Верховный суд Зимбабве распорядился о возврате алмазов компание Vast

Сегодня
Новости
Верховный суд Зимбабве вынес постановление в адрес министра горнодобывающей промышленности, связанное с удержанием 129 400 каратов алмазов компании Vast Resources, находящихся на ответственном хранении в Резервном банке Зимбабве.
Горнодобывающая компания заявила, что постановление суда должно позволить инициировать законный и прозрачный процесс передачи камней в ее собственность для независимой очистки и оценки и дальнейшей продажи на тендере.
По словам компании, окончательный качественный ассортимент партии будет определен, когда камни окажутся во владении компании и смогут быть самостоятельно очищены и оценены.
«Несмотря на то, что это заняло больше времени, чем предполагалось, я очень рад сообщить, что после многих лет напряженной работы и обсуждений с правительством Зимбабве вопрос о возвращении камней теперь мирно урегулирован в порядке, поддерживаемом решением Верховного суда Зимбабве, - заявил генеральный директор Vast Эндрю Прелеа (Andrew Prelea). - Это демонстрирует приверженность правительства Зимбабве и, в частности, [президента Эммерсона] Мнангагвы, решению унаследованных вопросов, связанных с инвестициями в Зимбабве, прозрачным и законным образом для взаимной выгоды инвесторов и страны, и теперь мы с нетерпением ждем публикации заявлении об историческом возвращении камней компании».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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