Эксклюзив
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
В Москве пройдет выставка «Мастера России. Ювелирное и камнерезное искусство»
24 февраля - 26 марта в Выставочном центре «Амбер плаза» пройдет выставка «Мастера России. Ювелирное и камнерезное искусство».
Она пройдёт в рамках Московского самоцветного фестиваля под эгидой компании «Клиоэкспо», которая 28 лет ежемесячно проводит выставку-ярмарку «Симфония самоцветов», а также масштабные тематические выставки «Самоцветы России» в Государственном геологическом музее им. В.И.Вернадского РАН (1998, 2002 и 2006 гг.).
Идейный руководитель и вдохновитель нового проекта — Юрий Василенко.
Миссия проекта - привлечь в единое выставочное пространство уникальные работы именитых мастеров камнерезного и ювелирного искусства из регионов России и представить их профессионалам в области искусства и широкому кругу зрителей; познакомить с работами молодых авторов, работающих в этих областях и помочь им выйти к широкому зрителю.
Участие в выставке для всех мастеров бесплатное. Главные критерии отбора — талант, уникальность художественного воплощения, высокий профессионализм исполнения.
Для рекламы и продвижения мастеров создан сайт «Мастера России», где представлены все присланные работы; также тысячным тиражом выпущен Каталог выставки «Мастера России», в который вошли работы, принятые для участия в выставке и в конкурсе на лучшее изделие по десяти номинациям.
Выставка «Мастера России. Ювелирное и камнерезное искусство. Московский самоцветный фестиваль» представит, как и следует из названия, камнерезные изделия, ювелирные украшения, флорентийскую мозаику, образцы коллекционных минералов и ограненные самоцветы.
География проекта охватывает Москву и Московская область, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Кострому и Костромскую область, Пензу, Иркутск, Челябинск, Якутию, Ижевск, Новосибирск, Волгореченск, Ростов, Барнаул.
В выставке примут участие более 80 авторов, ювелирных и камнерезных предприятий и мастерских, в том числе Классический ювелирный дом «Лобортас», Chamovskikh, Moiseikin, ЮД «Кабаровских», мэтры ювелирного и камнерезного искусства Эдуард Никитин, Сергей Фалькин, известные огранщики цветных камней Дмитрий Саморуков и Эдуард Ахметшин, уникальные мастера по мозаике Алексей Загорский и Ирина Клинова.
Посетившие выставку впервые увидят объемную мозаику «Урал кует победу» (Музей Уральского техникума «Рифей»), скульптуру из кварца «Души» (художник-резчик по камню О.Попцова), фигурку из дымчатого кварца «Сновидение» (художник-скульптор Н. Бакут) и многое другое, в частности изделия молодых ювелиров и камнерезов компании «Байкалкварцсамоцветы» и Академии ювелирного искусства Шароновых.
Галина Семенова для Rough&Polished