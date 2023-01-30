В Москве пройдет выставка «Мастера России. Ювелирное и камнерезное искусство»

24 февраля - 26 марта в Выставочном центре «Амбер плаза» пройдет выставка «Мастера России. Ювелирное и камнерезное искусство».Она пройдёт в рамках Московского самоцветного фестиваля под эгидой компании «Клиоэкспо», которая 28 лет ежемесячно проводит выставку-ярмарку «Симфония самоцветов», а также масштабные тематические выставки «Самоцветы России» в Государственном геологическом музее им. В.И.Вернадского РАН (1998, 2002 и 2006 гг.).Идейный руководитель и вдохновитель нового проекта — Юрий Василенко.Миссия проекта - привлечь в единое выставочное пространство уникальные работы именитых мастеров камнерезного и ювелирного искусства из регионов России и представить их профессионалам в области искусства и широкому кругу зрителей; познакомить с работами молодых авторов, работающих в этих областях и помочь им выйти к широкому зрителю.Участие в выставке для всех мастеров бесплатное. Главные критерии отбора — талант, уникальность художественного воплощения, высокий профессионализм исполнения.Для рекламы и продвижения мастеров создан сайт «Мастера России», где представлены все присланные работы; также тысячным тиражом выпущен Каталог выставки «Мастера России», в который вошли работы, принятые для участия в выставке и в конкурсе на лучшее изделие по десяти номинациям.Выставка «Мастера России. Ювелирное и камнерезное искусство. Московский самоцветный фестиваль» представит, как и следует из названия, камнерезные изделия, ювелирные украшения, флорентийскую мозаику, образцы коллекционных минералов и ограненные самоцветы.География проекта охватывает Москву и Московская область, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Кострому и Костромскую область, Пензу, Иркутск, Челябинск, Якутию, Ижевск, Новосибирск, Волгореченск, Ростов, Барнаул.В выставке примут участие более 80 авторов, ювелирных и камнерезных предприятий и мастерских, в том числе Классический ювелирный дом «Лобортас», Chamovskikh, Moiseikin, ЮД «Кабаровских», мэтры ювелирного и камнерезного искусства Эдуард Никитин, Сергей Фалькин, известные огранщики цветных камней Дмитрий Саморуков и Эдуард Ахметшин, уникальные мастера по мозаике Алексей Загорский и Ирина Клинова.Посетившие выставку впервые увидят объемную мозаику «Урал кует победу» (Музей Уральского техникума «Рифей»), скульптуру из кварца «Души» (художник-резчик по камню О.Попцова), фигурку из дымчатого кварца «Сновидение» (художник-скульптор Н. Бакут) и многое другое, в частности изделия молодых ювелиров и камнерезов компании «Байкалкварцсамоцветы» и Академии ювелирного искусства Шароновых.