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09 января 2023

В 2022 году объем производства Gem Diamonds снизился из-за низкого содержания алмазов в руде

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Новости
Добыча алмазов у компании Gem Diamonds на принадлежащем ей на 70% руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото упала на 7%, до 106 704 каратов в 2022 году по сравнению со 115 335 каратами, произведенными в 2021 году.
Заводы Летсенг переработали в общей сложности 5,5 млн тонн руды за этот период против 6,1 млн тонн годом ранее.
Сокращение на 11% общего объема переработанной руды в тоннах в 2022 году по сравнению с 2021 годом было в основном обусловлено истечением 30 июня 2022 года срока действия контракта на переработку с заводом компании Alluvial Ventures, чтобы начать вскрышные работы на новом участке основной трубки.
«Сокращение тоннажа переработанной руды в 2022 году негативно повлияло на количество каратов сырья, добытых за год», — прокомментировали в Gem Diamonds.
В 2022 году горнодобывающая компания выручила 188,6 млн долларов США за 107 498 каратов алмазов, проданных по средней цене 1 755 долларов за карат.
В 2021 году было продано 109 697 каратов по средней цене 1 835 долларов за карат, что составило 201,3 млн долларов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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